Parbhani Accident: सेलू परभणी रस्त्यावर हायवा टिप्परने दुचाकीस्वारास चिरडले; एक ठार, एक गंभीर जखमी

सेलू : सेलू - परभणी रस्त्यावरील सेलू नगर पालिकेचा सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याचा जलशुद्धीकरण केंद्र व मदरसा टी पाॅइंटवर शनिवारी (ता. २१) सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात हायवा टिप्परने दुचाकीस्वरास चिरडले असून यात एक जण जागीच ठार झाला, तर दुचाकीवरील सहप्रवासी गंभीर जखमी झाला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होंडा शाईन दुचाकी (क्रमांक एमएच ०९ बीएन ८४३३) आणि हायवा टिप्पर ( क्रमांक एमएच २२ एएन ९७५५) यात सेलू परभणी रस्त्यावर जलशुद्धीकरण केंद्र व मदरसा टी पाॅइंटवर वालूरकडे जाणाऱ्या जोड रस्त्यावर अपघात झाला. हायवा टिप्पर चालक (नाव माहीत नाही) याने भरधाव वेगात दुचाकीला मागील बाजूने जोरदार धडक दिल्याने दुचाकी चालक रखमाजी नामदेव थोरात (वय ५५, रा. डुघरा ता. सेलू) यांच्या अंगावरून टिप्परचे समोरील चाक गेले..Amravati Crime: वडिलांना मारहाण केल्याने सराईताचा खून; सहा अटकेत, एका विधिसंघर्षिताचा समावेश.दुचाकीसह मागील चाकाखाली अडकल्याने त्यांचे पोट फुटून उजवा हात खांद्यापासून तर डावा पाय मांडीपासून तुटून पडल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. सहप्रवासी फिर्यादी मयताचा मेहुणा जखमी बबन कचरूबा सिरसाट (वय ४९ वर्षे रा. कुपटा ता. सेलू) मोटार सायकलवरून बाजूस पडल्याने त्याना मार लागला आहे..त्यांना तात्काळ उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालय, सेलू येथे दाखल करण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कृष्णा घायवट, पोलीस उपनिरीक्षक शाकेर शेख, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक किर्तेश्वर तेलंगे, पोलीस हवालदार उस्मान शेख, पोलीस हवालदार सुरेश पुलाते आणि पोलीस नाईक महादेव कांगणे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी व्यक्ती व मृतदेह राहुल कांबळे यांच्या रुग्णवाहिकेतून उपजिल्हा रुग्णालयात आणले..अपघातग्रस्त दोन्ही वाहने पुढील तपासासाठी सेलू पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आली असून, हायवा टिप्पर चालक घटनास्थळावरून फरार झाला होता. बबन सिरसाट यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा दाखल केला असून चालकास पोलिसांनी अटक केली आहे. रखमाजी थोरात यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात ठेवण्यात आला..Sangli Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून युपीतून मिरजेत आणून पती-सासऱ्याने केला महिलेचा खून; कुजलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह, मिरजच का निवडलं?.मयत रखमाजी थोरात हे डुघरा ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य होते. त्यांचे वडील, आणि ते डुघरा गावी राहत होते तर पत्नी, तीन मुले आणि दोन मुली पुणे येथे उदरनिर्वाहासाठी राहत होते. गावातील नागरिक, नातेवाईकांनी घटनेची माहीती दिल्यानंतर ते पुणे येथून निघाले. या दुर्दैवी घटनेमुळे डुघरा गावासह पंचक्रोशीत शोककळा पसरली आहे..