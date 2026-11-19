देवगावफाटा, : मागीलवर्षी हळदीला मिळालेल्या समाधानकारक बाजारभावामुळे यंदा मोठ्या अपेक्षेने लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुष्काळामुळे मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. सेलू तालुक्यात सुमारे पाच हजार हेक्टर क्षेत्रावर हळदीची लागवड झाली आहे. मात्र, पावसाने ओढ दिल्याने विहिरी, बोअरवेल आटल्या आहेत. सिंचनासाठी पाणी नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर निम्म्याहून अधिक क्षेत्रावरील पीक सोडून देण्याची वेळ आली आहे..हळद हे दीर्घ कालावधीचे व नियमित पाणी लागणारे पीक आहे. यंदा पाऊस कमी राहिल्याने जमिनीत ओलावा टिकला नाही. विहिरींची पाणीपातळीही खालावली आहे. परिणामी, उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी व जनावरांसाठी राखून ठेवावे, की हळद पिकासाठी वापरावे, असा पेच शेतकऱ्यांसमोर आहे. मागील हंगामातील बाजारभाव पाहून शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, औषधे, मशागत व मजुरीवर मोठा खर्च केला..मात्र, पाण्याअभावी पिकांची वाढ खुंटली. अनेक ठिकाणी हळद करपत आहे. त्यामुळे उत्पादन घटण्यासह लागवडीचा खर्च वाया जाण्याची भीती आहे. शासनाने हळद लागवड क्षेत्राचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी उत्पादक शेतकऱ्यांतून होत आहे.चांगल्या बाजारभावाच्या आशेने हळद लावली; पण दुष्काळाने संपूर्ण गणितच बिघडवले. आता लागवडीचा खर्चही निघण्याची शाश्वती राहिलेली नाही.- रमेशराव तांबे, शेतकरी, देवगावफाटा.कष्ट मातीत, स्वप्ने होरपळलीहजारोंचा लागवड खर्च, वर्षभराची मेहनत आणि चांगल्या उत्पन्नाची आशा... हे सारे दुष्काळाच्या झळांत होरपळत आहे. डोळ्यांसमोर उभे असलेले पीक पाण्याअभावी करपताना पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. पीक जगविण्याची धडपड सुरू आहे; मात्र विहिरी आणि बोअरवेलच आटल्याने शेतकऱ्यांचे प्रयत्नही अपुरे पडत आहेत. शेतात पीक आहे, पण त्याला जगविण्यासाठी पाणीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा घाम मातीत मिसळत असून, वर्षभराच्या स्वप्नांवर यंदाच्या दुष्काळाने पूर्णपणे पाणी फेरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.