Mahur Accident: मॉर्निंग वॉकदरम्यान काळाचा घाला; माहूरमध्ये भरधाव कारची ज्येष्ठ नागरिकाला जोरदार धडक

-बालाजी कोंडे माहूर : नेहमी प्रमाणे मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या ज्येष्ठ नागरिकास भरधाव कार ने पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने 60 वर्षीय भारत बेहेरे यांचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.26) सकाळी माहूर शहरात घडली आहे..Pune Satara Highway: प्रवाशांना मिळणार मोठा दिलासा! पुणे-सातारा प्रवास होणार अवघ्या एका तासात; महामार्गावर उभारणार पाच ते सहा उड्डाणपूल.माहूर येथील कपिलेश्वर धर्मशाळेचे संचालक भारत बेहेरे (वय 60) हे नेहमी प्रमाणे मंगळवारी सकाळी सुमारे 6 वाजता मॉर्निंग वॉक साठी घराबाहेर पडले होते. कपिलेश्वर धर्मशाळा ते न्यायालय या मार्गावर फेरफटका मारून ते घरी परतत असताना सकाळी सुमारे 6.15 वाजण्याच्या सुमारास हॉटेल षडानन समोर हा भीषण अपघात झाला..औरंगाबाद जिल्ह्यातील पीशोर येथून माहूर येथे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या क्रेटा कारने (क्रमांक MH 09 CJ 7676) भारत बेहेरे यांना मागून जोरदार धडक दिली त्यात ते गंभीर जखमी झाले.नागरिकांनी तातडीने धाव घेत भारत बेहेरे यांना त्याच कारमधून माहूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..Visapur Fort: विसापूर दुर्गाच्या पायथ्याशी सापडले प्राचीन भुयार; संशोधकांनी व्यक्त केली महत्त्वाची शक्यता, मावळच्या इतिहासात नवा शोध!.माहूर पोलिसांनी कार चालक धनाजी देव याला ताब्यात घेतले आहे.घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शरद घोडके, पोलीस उपनिरीक्षक बाबू जाधव,पोलीस कर्मचारी पवन राऊत हे करत आहेत.भारत बेहेरे यांच्या पश्चात दोन मुले, सुना व नातवंडे असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.