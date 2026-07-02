Shriram Rajurkar Passes Away : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते श्रीराम पाटील राजुरकर यांचे निधन; नांदेडच्या ग्रामीण राजकारणातील एक संयमी, विकासाभिमुख नेतृत्व हरपले

देगलूर - नांदेड जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ग्रामीण विकासाच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देणारे अनुभवी लोकनेते श्रीराम पाटील राजुरकर यांचे बुधवारी (१ जुलै) नांदेड येथील खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. ते ८६ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने नांदेड जिल्ह्याच्या राजकीय, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रातील अभ्यासू, संयमी व विकासाभिमुख नेतृत्वाचा आधार हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे.त्यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी (२ जुलै) दुपारी १ वाजता मुखेड तालुक्यातील त्यांच्या मूळ गावी राजुरा (बु.) येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा, तीन मुली, सुना, जावई, नातवंडे आणि पतवंडे असा मोठा परिवार आहे..गावपातळीपासून जिल्ह्याच्या नेतृत्वापर्यंतचा प्रवासराजुरा (बु.) येथील मातीत वाढलेल्या श्रीराम पाटील राजुरकर यांनी पोलीस पाटील, सरपंच, पंचायत समिती सदस्य अशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळत नेतृत्वाचा ठसा उमटविला. संघटन कौशल्य, कार्यकर्त्यांशी असलेला जिव्हाळा आणि विकासाभिमुख दृष्टीकोन यांच्या बळावर त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदापर्यंत यशस्वी वाटचाल केली.माजी मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण आणि माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर यांचे ते निकटवर्तीय व विश्वासू सहकारी म्हणून ओळखले जात. त्यांच्या राजकीय परिपक्वतेमुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यांना विशेष मानाचे स्थान प्राप्त झाले होते..सलग ११ वर्षे जिल्हा परिषदेच्या नेतृत्वाची धुराश्रीराम पाटील राजुरकर यांनी सलग ११ वर्षे नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळत शिक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, जलसंधारण, आरोग्य आणि सामाजिक विकासाच्या अनेक उपक्रमांना चालना दिली. निर्णयक्षम, समन्वयवादी आणि विकासकेंद्री नेतृत्व म्हणून त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर आपली वेगळी छाप उमटविली..काँग्रेस संघटनेला दिले बळजिल्हा परिषदेसोबतच त्यांनी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदाची धुरा सलग दहा वर्षे सांभाळली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक कार्यकर्ते लोकप्रतिनिधी म्हणून घडले. पक्षसंघटना मजबूत करण्याबरोबरच सर्वपक्षीय नेत्यांशी त्यांनी जपलेले सुसंवादाचे संबंध ही त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाची जमेची बाजू मानली जात होती..सर्व स्तरांतून शोकभावनाश्रीराम पाटील राजुरकर यांच्या निधनाची बातमी समजताच राजकीय, सामाजिक, सहकार आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून शोक व्यक्त करण्यात आला. विकासाला प्राधान्य देणारे, कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन काम करणारे आणि सुसंस्कृत राजकारणाची परंपरा जपणारे नेतृत्व अशी त्यांची ओळख कायम स्मरणात राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.