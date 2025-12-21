Marathwada Sahitya Sammelan: ४५ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ कवी फ. म. शहाजिंदे; बीड जिल्ह्यात हाेणार संमेलन!

छत्रपती संभाजीनगर: ४५ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ कवी फ. म. शहाजिंदे यांची एकमताने निवड झाली आहे. या साहित्य संमेलनासाठी शांतीवनचे संस्थापक दीपक नागरगोजे यांचे निमंत्रण होते. त्यांच्या शांतीवन प्रकल्प आर्वी, ता. शिरूर कासार या सेवाभावी संस्थेत एप्रिल महिन्यात संमेलन होईल. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक रविवारी झाली. या बैठकीत फ. म. शहाजिंदे यांची निवड झाली. फ. म. शहाजिंदे यांची ‘निधर्मी’, ‘आदम’, ‘ग्वाही’, ‘झोंबणी’, ‘शेतकरी’ इत्यादी कवितासंग्रह; ‘मी तू’ ही कादंबरी तर ‘सारांश’, ‘इत्यर्थ’, ‘शब्दबिंब’ इत्यादी समीक्षाग्रंथ; ‘वाकळ’, ‘प्रत्यय’, ‘अनुभव’ हे लेखसंग्रह; ‘मराठवाड्यातील कविता’, ‘पुरचुंडी’, ‘मूठभर माती : आशय व अन्वयार्थ’, ‘मुस्लिम मराठी साहित्य : प्रेरणा आणि स्वरूप’ ही संपादने प्रसिद्ध आहेत. .यापूर्वी त्यांनी पाचवे मराठवाडा युवक साहित्य संमेलन, पहिले मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन, अकरावे अंकुर साहित्य संमेलन, पहिले लातूर जिल्हा मराठी साहित्य संमेलन, पाचवे पुरोगामी मराठी साहित्य संमेलन, तिसरे शेकोटी साहित्य संमेलन, धारगळ, गोवा इत्यादी साहित्य संमेलनांची अध्यक्षपदे भूषविलेली आहेत..\rआपल्या लेखनासाठी त्यांना विविध साहित्य संस्थांचे पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. त्यांच्या दीर्घ वाङ्मयीन लेखनाचा विचार करून परिषदेने या ४५ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी त्यांची एकमताने निवड केली आहे. या बैठकीस अध्यक्ष प्राचार्य कौतिकराव ठाले-पाटील, उपाध्यक्ष डॉ. आसाराम लोमटे, कार्यवाह डॉ. दादा गोरे, कोषाध्यक्ष डॉ. रामचंद्र काळुंखे, सहकार्यवाह डॉ. गणेश मोहिते, .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...डॉ. दीपा क्षीरसागर व कार्यकारिणी सदस्य कुंडलिक अतकरे, प्रा. किरण सगर, दगडू लोमटे, देविदास फुलारी, डॉ. हेमलता पाटील, डॉ. ऋषीकेश कांबळे, डॉ. संजीवनी तडेगावकर, सरोज देशपांडे, संजीव कुलकर्णी, सुभाष कोळकर, विलास सिंदगीकर, डॉ. समिता जाधव, श्रीधर नांदेडकर, डॉ. हंसराज जाधव, डॉ. दिलीप बिरुटे, प्रभाकर साळेगावकर, मोहिब कादरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.