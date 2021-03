हिंगोली जिल्ह्यात खळबळजनक घटना : लग्न करुन न देणाऱ्या मावशी, आजीचा तरुणाने केला खून; आईसुद्धा गंभीर

हिंगोली : सेनगाव तालुक्यातील पुसेगाव येथे लग्न का करुन देत नाही या कारणावरुन एका तरुणाने आई, मावशी व आजीच्या डोक्यात वार केल्याची घटना शनिवारी (ता. २०) सकाळी साडेसातच्या घडली आहे. यात मावशी व आजीचा मृत्यू झाला असून गंभीर असलेल्या आईवर जिल्हा शासकिय रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सेनगाव तालुक्यातील पुसेगाव येथील अनुसयाबाई चऱ्हाटे यांचे पुसेगाव शिवारात शेत आहे. त्या ठिकाणी त्या त्यांची आई देवकाबाई पहारे यांच्यासोबत राहतात. तर त्यांचा मुलगा रोहिदास चऱ्हाटे हा पुसेगावात राहून एका हॉटेलमध्ये काम करतो. मागील काही दिवसांपासून रोहिदास याने लग्न करुन देण्यासाठी त्याची आई अनुसयाबाई यांच्याकडे तगादा लावला होता. मात्र त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हेही वाचा - हिंगोलीत महिलांसाठी स्वतंत्र कोविड सेंटर सुरू त्यामुळे आठ दिवसांपासून तो रागातच होता. त्यातच त्याची मावशी मंगलाबाई बशिरे ( रा. परभणी ) ह्या त्यांची बहिण अनुसयाबाई व आई देवकाबाई यांना भेटण्यासाठी आल्या होत्या. त्यामुळे त्या तिघीही शेतातील आखाड्यावर राहत होत्या. शनिवारी (ता. २०) सकाळी रोहिदास कुऱ्हाड घेऊन आखाड्याकडे गेला. त्याने मावशी मंगलाबाई बशिरे (वय ४२) यांच्या डोक्यात कुऱ्हाडीचा वार केल्याने त्या जागीच ठार झाल्या. तर कुऱ्हाडीच्या दांड्याचा वार झाल्याने देवकाबाई पहारे (वय ८५) ह्या गंभीर जखमी झाल्या. अनुसयाबाई चऱ्हाटे यांच्या डोक्यात कुऱ्हाडीचा वार झाल्याने त्या देखील जखमी झाल्या. त्यानंतर रोहिदास याचा चुलतभाऊ व अन्य तिघे जण शेतात जात असतांना त्यांना हा प्रकार दिसला. नंतर रोहिदास त्यांच्याही पाठीमागे लागला. त्यामुळे तो पळून गेला. काही वेळानंतर त्यांनी परत घटनास्थळी जाऊन जखमी झालेल्या देवकाबाई पहारे व अनुसयाबाई चऱ्हाटे यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपपार सुरु असताना देवकाबाई यांचा मृत्यू झाला. तर अनुसयाबाई यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधिक्षक राकेश कलासागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस अधिक्षक यतीश देशमुख, नर्सी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील गिरी यांच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी परिसरात लपून बसलेल्या रोहिदास चऱ्हाटे यास ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी नर्सी नामदेव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Sensational incident in Hingoli district: Young man murdered his aunt, who did not marry him; The mother is also serious