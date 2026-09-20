Marathwada Drought: पाण्याअभावी सात वर्षांची डाळिंब बाग उद्ध्वस्त; दोन एकरांवरील ६०० झाडांवर शेतकऱ्याने फिरवला ट्रॅक्टर

-हबीबखान पठाणपाचोड : ऋतुमागून ऋतू सरले मात्र पावसाने कायमचीच उघडीप दिली, विहिरी-बोअरवेलने तळ गाठला आणि डोळ्यादेखत खरिपाची उभी पिके सुकू लागली. बागायतीचे क्षेत्र संकटात सापडले. पाण्याअभावी शेतकऱ्यापुढे हतबलता आली.भर पावसाळ्यातच विहारींनी तळ गाठल्याने फळबागा जगविण्याची चिंता भेडसावू लागली, अन् पैठण तालुक्यातील केकत जळगावच्या शेतकऱ्याने डोळ्यादेखत पाण्याअभावी जळून चाललेल्या दोन एकरावरील सहाशे डाळींबाच्या बागेवर चक्क ट्रॅक्टर फिरवून रान मोकळे केले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.केकत जळगाव येथील शेतकरी ज्ञानदेव बढे यांनी तब्बल सात वर्षांपासून डाळिंबाची बाग लेकराप्रमाणे जपली होती. ही बाग उभी करण्यासाठी त्यांनी मोठा खर्च केला. झाडांची लागवड, खते, औषधांची फवारणी, मशागत आणि पाण्याची व्यवस्था यासाठी वर्षानुवर्षे मेहनत घेतली. या बागेतून चांगले उत्पन्न मिळेल आणि कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. तसा बागेने घराला घरपण व चार चौघांत मोठेपण , संसाराला आर्थिक स्थैर्य मिळवून दिले. .मात्र यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने त्यांच्या या स्वप्नाला पाण्याअभावी ग्रहण लागले. सुरुवातीला बोअरवेलच्या पाण्यावर बाग जगवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पावसाने कायमचीच ओढ दिल्याने तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होऊन बोअरवेलने तळ गाठला. बागेतील झाडांना आवश्यक प्रमाणात पाणी मिळेनासे झाले. काही दिवस टँकरच्या माध्यमातून पाणी देऊन बाग वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन एकर बागेला नियमित टँकरने पाणी देणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने हा प्रयत्नही अखेर निष्फळ ठरला. पाण्याअभावी डाळिंबाची झाडे हळूहळू सुकू लागली. .वर्षानुवर्षे कष्टाने जोपासलेली हिरवीगार बाग डोळ्यादेखत वाळताना पाहण्याची दुर्दैवी संकट बढे यांच्यावर ओढवले. बाग वाचविण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर अखेर त्यांनी मनावर दगड ठेवून बाग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. मनावर दगड ठेवत स्वतःच उभी केलेली बाग ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने भुईसपाट केली. .सात वर्षांपासून कष्टातून उभी राहिलेली डाळिंबाची बाग काही तासांतच उद्ध्वस्त झाली. ट्रॅक्टरच्या चाकांखाली झाडे येताना पाहणे या शेतकऱ्यासाठी अत्यंत वेदनादायी ठरले. मात्र पाणीच उपलब्ध नसल्याने बाग जिवंत ठेवण्यासाठी होणारा खर्च वाढत होता. त्यामुळे आर्थिक झळ अधिक वाढण्यापूर्वी बाग काढून टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे शेतकरी ज्ञानदेव बढे यांनी सांगितले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rज्ञानदेव बढे, (नुकसानग्रस्त,शेतकरी)," डाळिंबाची बाग उद्ध्वस्त झाल्याने ज्ञानदेव बढे यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून फळबागांचे पंचनामे करावेत आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी. ".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.