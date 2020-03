अत्याचार करणाऱ्यास सात वर्षाची शिक्षा 

नांदेड : लग्नाचे आमिष दाखवून एका दहावीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीवर अत्याचार करणाऱ्यास येथील जिल्हा न्यायाधीश (पहिले) एस. एस. खरात यांनी मंगळवारी (ता. तीन) सात वर्ष सक्तमजुरी व दोन हजाराच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. तसेच पत्नीच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरलेल्या पतीला दहा वर्ष व दोन हजाराच्या दंडाच्या शिक्षेची सुनावणी बिलोलीचे जिल्हा न्यायाधीश विक्रमादीत्य मांडे यांनी सुनावली. मारतळा (ता. हदगाव) येथील एका दहावीच्या विद्यार्थीनीस लग्नाचे आमिष दाखवून शिरड (ता. हदगाव) येथील पांडूरंग उर्फ बंटी खंडोजी बोरकर (वय २१) याने ता. २३ मार्च २०१८ रोजी पळवून नेले. पीडीत विद्यार्थीनी ही दहावीच्या परिक्षेला गेली ती परत आली नसल्याने तिचा नातेवाईकांनी शोध घेतला. तिला पांडूरंग बोरकर याने पळवून नेल्याचे लक्षात आल्यानंतर पिडीतेच्या भावाने हदगाव पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरुन अपहरण करून अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीला पुणे येथून अटक आरोपी पांडूरंग याने पिडीतेला पुणे हडपसर येथे नेऊन तिच्यावर आमिष दाखवून अत्याचार केले. मात्र इकडे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी शोध घेत आरोपीला पुणे येथून अटक केली. पिडीत मुलीला तिच्या पालकांच्या स्वाधीन केले. पोलिस निरीक्षक केशव लटपटे यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्यायाधीश एस. एस. खरात यांनी यात १४ साक्षिदार तपासले. पिडीतेचा जबाब व वैद्यकीय अहवाल तसेच साक्षिदारांचे जबाब पुरावा धरून आरोपी पांडूरंग बोरकर याला सात वर्ष सक्तमजूरी व दोन हजाराच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. सरकार पक्षाच्या वतीने ॲड. एम. ए. बतुल्ला (डांगे) यांनी बाजू मांडली. हेही वाचा - मोबाईल व्हॅनद्वारे ‘न्याय आपल्या दारी’ पत्नीस आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या

आरोपी पतीस दहा वर्षांची सक्तमजुरी बिलोली : मुली झाल्याच्या कारणावरून पत्नीस मानसिक व शारीरिक त्रास देऊन तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या कुंडलवाडी येथील आरोपी पतीस बिलोली येथील जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रमादित्य मांडे यांनी दहा वर्षे सक्त मजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या बाबत माहिती अशी, कुंडलवाडी येथील यादव श्रीनिवास कांबळे याचा विवाह पूजा चांदू वाघमारे हिच्याशी झाला. त्यांना शिवानी पाच वर्षांची, तर सुविद्या चार वर्षांची या दोन मुली असताना यादव कांबळे याने तुला दोन मुलीच झाल्या म्हणून पूजा हिला मानसिक व शारीरिक त्रास देऊन माहेरहून होण्यासाठी पैसे घेऊन ये, असा तगादा लावून पूजाला वारंवार त्रास देत होता. पतीकडून वारंवार होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून पूजाने दोन मुलींसह ता. २३ जून २०१८ रोजी कुंडलवाडीपासून जवळच असलेल्या गोदावरी नदीपात्रात पुलावरून उडी मारून जीवनयात्रा संपविली. सात जणांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या या घटनेसंबंधी पूजाचे वडील चांडू गणपती वाघमारे यांच्या तक्रारीवरून २४ जून रोजी कुंडलवाडी पोलिस ठाण्यात आरोपी यादव श्रीनिवास कांबळे याच्याविरुद्ध पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल झाला. या घटनेसंबंधी चौकशी करून न्यायालयात आरोपीविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. सरकार पक्षातर्फे सात जणांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. दहा वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड शिक्षा मंगळवारी (ता. तीन) बिलोली येथील जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रमादित्य मांडे यांनी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देताना आरोपी यादव श्रीनिवास कांबळे यास दहा वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड शिक्षा ठोठावली. दंड न भरल्यास दोन महिने साधी कैद सुनावण्यात आली. याप्रकरणी सरकार पक्षातर्फे पुरावा व युक्तिवाद ॲड. एस. बी. कुंडलवाडीकर यांनी मांडला. पोलिस पैरवीकार म्हणून सहायक पोलिस उपनिरीक्षक ए. एम. इंगळे यांनी काम पाहिले.



