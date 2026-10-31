Furniture Shop Fire : आडूळ येथील फर्निचर दुकानाला भीषण आग; ८० लाखांचे नुकसान, दुकानासह साहित्याची राखरांगोळी

आडूळ - आडूळ, ता. पैठण येथील मध्यवस्तीत असलेल्या कन्यादान भांडी भंडार या फर्निचर दुकानाला शुक्रवारी (ता. ३०) मध्यरात्रीच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत दुकानातील विक्रीसाठी ठेवलेले फर्निचर व इतर साहित्य जळून खाक झाले. प्राथमिक माहितीनुसार, या दुर्घटनेत सुमारे ८० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..आडूळ येथील तुळशीराम काळे व गणेश काळे यांचे कन्यादान भांडी भंडार नावाचे फर्निचर दुकान असून या दुकानाला आग लागल्याचे लक्षात येताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आगीची तीव्रता वाढत असल्याने अग्निशमन दलाला माहिती देण्यात आली. मात्र, दुकानातील बहुतांश साहित्य जळून खाक झाल्यानंतर अग्निशमन दलाचे दोन बंब घटनास्थळी दाखल झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. त्यातही बंबांमध्ये पाणी नसल्याने आग विझविण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या..अखेर ग्रामस्थांनी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने पाणी आणून अग्निशमन दलाच्या बंबांमध्ये भरले. त्यानंतर जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळविले. मात्र, तोपर्यंत दुकानातील फर्निचर, विक्रीसाठी ठेवलेल्या वस्तू व इतर साहित्य जळून मोठे नुकसान झाले होते.दरम्यान, आग मध्यवस्तीत लागल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. दुकानाच्या आजूबाजूला असलेल्या घरांनाही आगीची मोठी झळ बसली असून काही घरांचेही नुकसान झाल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले..घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी परिस्थितीचा आढावा घेत मदतकार्य केले. आगीचे नेमके कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे. शनिवारी (ता. ३१) रोजी नायब तहसीलदार राहूल बनसोडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांनी पंचनामा केला..अग्निशमन दलाच्या विलंबाबाबत ग्रामस्थांमध्ये नाराजीमध्यवस्तीत असलेल्या दुकानाला आग लागल्यानंतर ती वेळीच आटोक्यात आणली असती, तर मोठे नुकसान टाळता आले असते, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. अग्निशमन दलाचे बंब उशिरा पोहोचल्याने दुकानासह आजूबाजूच्या घरांचेही मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. संबंधित यंत्रणेने या प्रकाराची चौकशी करून आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन सेवा तत्काळ उपलब्ध होण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.