Aadul Region Water Scarcity : उन्हाची पर्वा न करता पाण्यासाठी भटकंती; आडूळ परिसरात भीषण टंचाई

आडूळ - पैठण तालुक्यातील दुष्काळी पट्ट्यातील आडूळ बु. व परिसरात एप्रिल महिन्याच्या अखेरीसच पाणी टंचाईने तीव्र रूप धारण केले असून मे महिन्यात परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी येथील महिला, वृद्ध आणि लहान मुलांना दररोज हंडाभर पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करावी लागत आहे. आडूळ तांडा, खडकी तांडा, जामवाडी तांडा व शिवगड तांडा या भागांत टंचाईचे सर्वाधिक चटके जाणवत आहेत..मराठवाड्याची जीवनवाहिनी म्हणून ओळख असलेले जायकवाडी धरण पैठण तालुक्यात असतानाही 'धरण उशाला आणि कोरड घशाला' अशी स्थिती येथे निर्माण झाली आहे. परिसरातील नद्या, ओढे, नाले व लघुतलाव हिवाळ्यातच कोरडे पडले. एप्रिलमध्येच विहिरींनी तळ गाठल्याने जलसाठा शून्यावर आला आहे. परिणामी नागरिकांना ५ रुपये प्रति हंडा तर ६० ते ७० रुपये प्रति ड्रम या दराने पाणी विकत घेण्याची वेळ ओढवली आहे..पाणीटंचाईमुळे शेती व पशुपालनावरही गंभीर परिणाम झाला आहे. चारा व पाण्याअभावी शेतकऱ्यांना जनावरे विकण्याची वेळ येत आहे. 'माणसं कशीबशी जगतील; पण गुरांचं काय?' असा प्रश्न गावकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. शासनाने तातडीने टँकर सुरू करून पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.दरम्यान, प्रशासनाकडून पाणीटंचाई निवारणासाठी आराखडा तयार करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. टँकर कधी सुरू होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..'उन्हाची पर्वा न करता पहाटे उठल्यापासून पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. डोक्यावर हंडे, हातात बादल्या आणि काखेत लेकरू घेऊन पाणी आणावे लागते,'- सविता राठोड, रहिवासी, आडूळ तांडाआडूळ तांडा व खडकी तांडा येथील महिलांना पहाटे पाच वाजताच सार्वजनिक विहिरीवर जावे लागते. उशीर झाला तर विहिरीतील पाणी संपते. त्यामुळे महिलांची पहाटेपासूनच विहिरीवर मोठी गर्दी होत असून पाण्यासाठी झुंबळ उडत आहे.