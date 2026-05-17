Severe Water Crisis: आडूळ परिसरात भीषण पाणीटंचाई; मोसंबी, डाळिंब, आंबा बागा सुकल्या, शेतकऱ्यांवर फळबागा तोडण्याची वेळ

आडूळ : आडूळ सह परिसरात यंदा उन्हाची तीव्रता वाढल्याने भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. येथील लहान-मोठे तलाव, पाझर तलाव, बंधारे आणि विहिरींनी तळ गाठल्याने पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीसमोरील संकट अधिक गडद झाले आहे. विशेषतः मोसंबी, डाळिंब, आंबा आदी फळबागांना पाण्याअभावी मोठा फटका बसत असून अनेक शेतकऱ्यांवर स्वतःच्या हाताने फळबागा तोडण्याची वेळ आली आहे..पैठण तालुक्यातील आडूळ परिसरात पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक गावांमधील विहिरी व बोअरवेल कोरड्या पडल्या असून उरलेल्या पाणीसाठ्यावर नागरिक व जनावरांची तहान भागविण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध नसल्याने वर्षानुवर्षे जपलेल्या फळबागा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यादेखत सुकत आहेत..आडूळ येथील शेतकरी हबीब पठाण यांनी मोठ्या कष्टाने तीनशे झाडांची मोसंबी बाग उभी केली होती. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून मुलाबाळांप्रमाणे जपलेल्या या बागेला यंदा पाण्याअभावी मोठा फटका बसला. विहिरीतील पाणी पूर्णतः आटल्याने झाडांना पाणी देता आले नाही. परिणामी संपूर्ण बाग सुकून गेली असून अखेर नाईलाजास्तव त्यांना स्वतःच्या हाताने मोसंबीच्या झाडांवर कुऱ्हाड चालवावी लागली..यावर्षी उन्हाचा पारा चाळीस अंशांच्या पुढे गेल्याने जमिनीतील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी टँकरद्वारे पाणी आणून फळबागा वाचविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र वाढता खर्च आणि अपुरा पाणीसाठा यामुळे हे प्रयत्नही अपुरे पडत आहेत. परिणामी अनेक बागा सुकण्याच्या मार्गावर आहेत..तालुक्यात आधीच पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर बनली असताना आता शेतीसमोरील संकटामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. लाखो रुपये खर्च करून उभारलेल्या फळबागा उद्ध्वस्त होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. प्रशासनाने तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी पाण्याची व्यवस्था तसेच फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे..“डोळ्यादेखत बाग सुकली”“मोठ्या कष्टाने मोसंबी बाग उभी केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून ती मुलांप्रमाणे जपली; पण पाण्याअभावी संपूर्ण बाग सुकली. अखेर झाडे तोडण्याशिवाय पर्याय उरला नाही,” अशी व्यथा शेतकरी हबीब पठाण यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.