झेडपीच्या अध्यक्ष - माजी उपाध्यक्ष यांच्यात शाब्दीक चकमक

नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या कारभारी निवडीमध्ये संख्याबळानुसार काँग्रेसने अध्यक्षपद व चार विषय समित्या राखुन ठेवल्या होत्या. शिक्षण व आरोग्य, बांधकाम व अर्थ, कृषी व पशुसंवर्धन खाते वाटपासाठी शनिवारी (ता.१५) विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली होती. सभा सुरु होण्यापूर्वीच शासकीय अधिकारी सभागृहात आठ मिनिटे उशिराने का आली, सभागृहातील मोडक्या खर्चा, जुन्या मस्टरवर सह्या घेणे या शिवाय श्री.ठोंबरे यांनी उशिरा आल्याचा खुलासा करावा, या मागणीवर नाराज सदस्य आडुन बसल्याने काही मिनिटे सभेचे कामकाज रेंगाळले होते. परंतु, जिल्हा परिषदेचे सदस्य प्रवीण पाटील चिखलीकर यांच्या मध्यस्थीने सभा सुरु झाली. राष्ट्रवादीने झुगारली कॉँग्रेसची ऑफर

जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेत संख्याबळानुसार काँग्रेसने वर्चस्व राखले तरी शिवसेनला उपाध्यक्षपदाची लॉटरी लागली. राष्ट्रवादीला मात्र संख्याबळाचे चक्रव्यूह भेदता आले नाही. अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर विषय समित्यांसाठी सभापतींच्या निवडी करण्यात आल्या. यामध्ये काँग्रेसकडून महिला व बालविकास खात्याची राष्ट्रवादीला ऑफर देण्यात आली असल्याची माहिती आहे. पण राष्ट्रवादीने कॉँग्रेसची ही ऑफर झुगारली. त्यामुळे काँग्रेसकडून चारही सभापतींच्या बिनविरोध निवडी जाहीर करण्यात आल्या. दोन खात्यांचे वाटप

समाज कल्याण, महिला व बालकल्याण या दोन खात्यांचे प्रवर्ग निश्चित असल्याने काँग्रेसकडून सभापती ॲड. रामराव नाईक यांच्याकडे समाज कल्याण तर सभापती सुशिला बेटमोगरेकर यांच्याकडे महिला व बालकल्याण समितीचा कार्यभार सोपवून उर्वरित सहा खात्यांचे वाटप करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा मुहूर्त राखुन ठेवला. शिवसेनेच्या उपाध्यक्षा पद्मा नरसारेड्डी सतपलवार यांच्यासह सभापती संजय बेळगे, बाळासाहेब रावणगावकर यांच्या खात्याविषयी उत्सुकता लागली होती, ती आज पूर्ण झाली. उपाध्यक्षा पद्मा नरसारेड्डी यांच्याकडे वित्त आणि अर्थ, संजय बेळगे यांच्याकडे शिक्षण आणि बांधकाम तर, बाळासाहेब रावणगावकर यांच्याकडे कृषी आणि पशु खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. काँग्रेसच्या दोन्ही सभापतींमध्ये वजनदार खात्यासाठी फिल्डींग लावण्यात आली आहे. तरी देखील जिल्हा परिषदेचे सर्वात वजनदार अर्थ खाते अखेर शिवसेनेच्या वाट्याला गेले आहे. हेही वाचा - विषय समित्यांची पदे रिक्त

निवड प्रक्रियेमुळे जिल्हा परिषदेतील चारही विषय समित्यांची सदस्य संख्या आठने घटली आहे. यामध्ये स्थायी समितीवर चार, महिला बालकल्याण समितीवर दोन, बांधकाम समितीवर एक व शिक्षण समितीवरील एका पदाचा समावेश आहे. शनिवारी (ता.१५) सर्वसाधारण सभेत केवळ खाते वाटप करण्यात येणार असल्याने विषय समितीच्या सदस्य निवडीसाठी सर्वसाधारण सभेची वाट पहावी लागणार आहे. हेही वाचा - खाते वाटपाचा पेच

शिवसेनेच्या उपाध्यक्षा पद्मा नरसारेड्डी सतपलवार यांना कृषी व पशुसंवर्धन खाते देण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसच्या गोटातून बोलले जात होते. मात्र, उपाध्यक्षा श्रीमती रेड्डी यांनी शिवसेनेच्या वरिष्ठ पातळीवर वजनदार खात्याचा आग्रह धरला होता. त्यामुळे काँग्रेसच्या दोन्ही सभापतींमध्ये काही प्रमाणात चुरस निर्माण झाली होती. शंकर महोत्सवासाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण गुरुवारी शहरामध्य डेरेदाखल झाल्याने खाते वाटपाच्या पटलावरील पेच अखेर सुटला आणि खाते वाटप झाले.

