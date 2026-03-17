Jalna News: शहापूर ते बारसवाडा रस्त्याची दुरुस्ती सुरू; नागरिकांचा मागील तक्रारींवर प्रशासनाची दखल

धाकलगाव: शहापूर ते बारसवाडा या मुख्य रस्त्याची खड्ड्यांमुळे मोठी दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे 'सकाळ'ने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केले होते. दरम्यान, सदरील वृत्ताची दखल घेऊन शहापूर ते बारसवाडा या मुख्य रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरवात करण्यात आली आहे..अनेक वर्षांपासून या रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालक शेतकरी आणि बारसवडा ग्रामस्थांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.मात्र, सध्या संबंधित विभागाकडून रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, बारसवाडा येथील नागरिकांनी या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. .Jalna News: हवामानाच्या अंदाजामुळे शेतकऱ्यांनी गहू व हरभऱ्याची काढणी सुरू केली.केवळ खड्डे बुजवून समस्या सुटणार नाही तर संपूर्ण रस्त्याचे मजबूत डांबरीकरण करणे आवश्यक असल्याची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून तात्पुरत्या स्वरूपात खड्डे बुजवण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे काही दिवसातच रस्ता पुन्हा खराब हो.Pardhi Settlement Road issue: १५ वर्षांनंतर पारधी वस्तीला मिळाला रस्ता; तहसीलदार सावंत यांची मध्यस्थी; ७५ शिव-पाणंद रस्ते प्रश्न निकाली!. "शहापूर ते बारसवाडा हा रस्ता अनेक वर्षांपासून खड्डेमय आहे. सध्या खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू झाले ही चांगली बाब आहे. मात्र, या रस्त्याची तात्पुरती दुरुस्ती करून समस्या सुटणार नाही. या रस्त्यावरून शेतकरी, विद्यार्थी आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात. त्यामुळे प्रशासनाने संपूर्ण रस्त्याचे दर्जेदार डांबरीकरण करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी" -रामेश्वर खंडागळे, सरपंच बारसवाडा