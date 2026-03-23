Udgir Crime : जेवणाच्या बहाण्याने घरात घुसून महिलेवर अत्याचार; आरोपीविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

उदगीर, (जि. लातुर) - उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक अत्यंत गंभीर व धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून, जेवणाच्या निमित्ताने घरी आलेल्या व्यक्तीने महिलेवर जबरदस्तीने अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका मेस (जेवनावळ) एका चाळीस वर्षीय महीलेच्या घरी सकाळी सुमारे अकरा वाजण्याच्या सुमारास आरोपी मनोज मल्हारी सोमवंशी (रा. निडेबन, ता. उदगीर) हा जेवण करण्याच्या निमित्ताने आला होता..यावेळी जेवणात विष टाकल्याचा आरोप करत आरोपीने वाद घातला. त्यानंतर त्याने फिर्यादीला बेडरूममध्ये नेऊन पलंगावर पाडले व जबरदस्तीने तिच्यावर अत्याचार केला. तसेच "ही बाब कोणाला सांगितल्यास तुला व तुझ्या मुलीला ठार मारेल" अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीने तक्रारीत नमूद केले आहे..या घटनेनंतर फिर्यादीने सोमवारी (ता.२३) रोजी सायंकाळी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास महीला पोलीस उपनिरीक्षक श्रीमती रायपल्ले करत आहेत. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असून, आरोपीच्या अटकेसाठी पोलिसांकडून हालचाली सुरू आहेत.या घटनेमुळे उदगीर परिसरात खळबळ उडाली असून, महिलांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.