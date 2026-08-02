मराठवाडा

Bhum Gajanan Palkhi Procession: पुष्पवृष्टी, आतिषबाजीच्या जल्लोषात संत गजानन महाराजांची पालखी भूम शहरात; वारकऱ्यांचा उत्साह, भक्तांची गर्दी

पंढरपूरहून परतीच्या प्रवासात संत गजानन महाराजांची पालखी भूम शहरात जल्लोषात स्वागत; पुष्पवृष्टी, आतिषबाजी, भजन-कीर्तनांनी भक्तिमय वातावरण
Sant Gajanan Maharaj’s Palkhi received a grand welcome in Bhoom with flower showers and fireworks as thousands of devotees gathered during its return journey from Pandharpur to Shegaon.

Sant Gajanan Maharaj’s Palkhi received a grand welcome in Bhoom with flower showers and fireworks as thousands of devotees gathered during its return journey from Pandharpur to Shegaon.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धनंजय शेटे

भूम : पंढरपूरहून आषाढी एकादशीची यात्रा करून शेगावकडे परतीच्या मागनि निघालेल्या श्री संत गजानन महाराज यांच्या पालखीचे (ता. २) सायंकाळी सात वाजता शहरात आगमन झाले. यावेळी नगराध्यक्षा संयोगिता गाढवे . नगरसेवक सुरज गाढवे ,अभिजीत शेटे , संजय साबळे , बाळू अंधारे , सुनील माळी तसेच गजानन महाराज व्यापारी सेवा मंडळाच्या वतीने पालखीचे पुष्पवृष्टी करत आतिषबाजी करत स्वागत करण्यात आले.

Loading content, please wait...
dehu palkhi
Shri Gajanan Maharaj
Palkhi ceremonies in Maharashtra
Santbhoomi government initiative