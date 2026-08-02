Bhum Gajanan Palkhi Procession: पुष्पवृष्टी, आतिषबाजीच्या जल्लोषात संत गजानन महाराजांची पालखी भूम शहरात; वारकऱ्यांचा उत्साह, भक्तांची गर्दी

धनंजय शेटेभूम : पंढरपूरहून आषाढी एकादशीची यात्रा करून शेगावकडे परतीच्या मागनि निघालेल्या श्री संत गजानन महाराज यांच्या पालखीचे (ता. २) सायंकाळी सात वाजता शहरात आगमन झाले. यावेळी नगराध्यक्षा संयोगिता गाढवे . नगरसेवक सुरज गाढवे ,अभिजीत शेटे , संजय साबळे , बाळू अंधारे , सुनील माळी तसेच गजानन महाराज व्यापारी सेवा मंडळाच्या वतीने पालखीचे पुष्पवृष्टी करत आतिषबाजी करत स्वागत करण्यात आले..या पालखीचा शहरातील कुंतलगिरी रोडवरील श्री संत गजानन महाराज मंदिरात मुक्काम व जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. हा पालखी सोहळा आषाढी यात्रेसाठी शेगावहून पंढरपूरकडे विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनाला जातो. त्यानंतर ही पालखी पंढरपूरवरून भूममधून परतीच्या मार्गान जाते. या पालखी सोहळ्यात सातशे वारकरी असून २५० भगव्या पताका खांद्यावर घेऊन श्वेतवस्त्रधारी २५० टाळकरी व २०० सेवेकरी असतात. यंदा पालखीचे ५७ वे वर्ष आहे. श्री ची पालखी भूम शहरात शिवाजीनगर मार्गाने दाखल होताच भक्ताकडून श्रीच्या पालखीचे स्वागत करण्यात आले..सायंकाळच्या सुमारास हा पालखी सोहळा शहरात आला. त्यावेळी शहरातील प्रमुख रस्त्यावरून गजानन महाराज मंदिरात मुक्काम होतो. तेथे भाविक भक्तांनी दर्शनसाठी गर्दी केली होती.भूम शहरात ठिकठिकाणी शहरवासीयांच्या वतीने व्यापाऱ्यांच्या वतीने या पालखी सोहळ्याचे स्वागत करण्यात आले. एक दिवसाच्या मुक्कामात भजन, कीर्तन, महाप्रसाद आदी कार्यक्रम होतात. दुसऱ्या दिवशी सोमवारी (ता. ३) पहाटे आरती झाल्यानंतर सकाळी कुंथलगिरीमार्गे सरमकुंडी फाट्याकडे पालखी मार्गस्थ होते .गजानन महाराज व्यापारी संघटनेच्यावतीने वारकऱ्यांचे सोय करण्यात आली आहे..दिलीप गाढवे अध्यक्ष, दीपक खराडे, सचिव जयेंद्र मेदर्गे, उमाकांत भासगे, भास्कर घुले, अरविंद शिंदे, बाळासाहेब तोडकर, अनिल जाधवर, राम मुंडेकर, अमोल तुळशी नंदू शेठ नाईकवाडी, नारायण बोत्रे, अतुल डिसले, अंकुश मोरे,सतिश मोरे, दत्ता गाढवे, विकास माळवदे, अभय मनगिरे यांच्यासह सेवेकारी या दिंडी सोहळ्याची सेवेकरी सेवा करतात..१९ ऑगस्टला शेगावला पोहोचणार श्री ची पालखी श्री क्षेत्र पंढरपूर येथून बुधवारी (ता. २९) परतीच्या प्रवासात निघाली असून ता. १९ ऑगस्ट रोजी शेगाव येथे पोहोचते. हा पालखी सोहळा दोन महिन्यांचा असून यामध्ये तेराशे किलोमीटरचा वारकऱ्यांचा प्रवास राहतो. या पालखी सोहळ्यासोबत रुग्णवाहिका व डॉक्टर राहतात. पालखीतील वाटचालीमध्ये असणाऱ्या इतर दिंडीतील वारकऱ्यांसाठीही औषधोपचार केला जातो. वारकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याकरता टँकरची व्यवस्था आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.