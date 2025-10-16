Anandwadi Protest : रस्त्यासाठी गावकऱ्यांचे अकरा तास जलसमाधी आंदोलन; प्रशासनाची मोठी धावपळ

शेंदूरवादा : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा गंगापूर तालुक्यातील आनंदवाडी ते जुने कोडापूर या दोन किलोमीटर रस्त्याच्या मागणीसाठी आनंदवाडी येथील ग्रामस्थांनी आज गुरुवारी (ता. १६) सकाळी नऊ वाजता जलसमाधी आंदोलनाला सुरुवात केली. अनेक वर्षांपासून रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी प्रलंबित असून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून फक्त आश्वासनांची खैरात वाटली गेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणतेही काम सुरू न झाल्याने ग्रामस्थांचा संयम अखेर संपुष्टात आला आणि त्यांनी पाण्यात उतरून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. तब्बल अकरा तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली..ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीच्या काळात विविध नेते मंडळींनी रस्ता करण्याची गोड बोलून आश्वासने दिली होती. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर हीच आश्वासने विसरली गेली. गेल्या अनेक वर्षांपासून लेखी मागण्या, अर्ज, आंदोलन करूनही काहीच परिणाम न झाल्याने ग्रामस्थांचा रोष शिगेला पोहोचला आहे.सध्या हा रस्ता पूर्णपणे जीर्णावस्थेत आहे. शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाजारात नेण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना शाळा-कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी आणि आजारी व्यक्तींना दवाखान्यात नेण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेष म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा कांदा वाहतुकीअभावी सडून चालला आहे. प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी आंदोलनादरम्यान केला..Pune News: अनधिकृत नळजोड तोडण्यास सुरुवात; गळती शोधण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई, नोटीस बजावण्यासही गती.ग्रामस्थांनी सांगितले की, २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी याच रस्त्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी एका महिन्यात रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र तीन वर्ष उलटूनही रस्त्यावरचा एकही दगड हलविण्यात आलेला नाही.“आम्ही शासनाकडे किती वेळा मागण्या केल्या, पण प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासनच मिळाले. आता आमचा संयम संपला आहे,” असे ग्रामस्थांनी ठामपणे सांगितले.लवकी नदीकाठावरील स्मशानभूमी परिसरात सकाळी सुरू झालेल्या या आंदोलनात महिला, लहान मुले, तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पाण्यात उतरून ग्रामस्थांनी प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत आपला रोष व्यक्त केला. विविध विभागातील अधिकारी घटनास्थळी दाखल होऊन आंदोलनकर्त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र ग्रामस्थ आपली मागणी मान्य होईपर्यंत ठाम होते..शेवटी नायब तहसीलदार सचिन वाघमारे, मंडळ अधिकारी अनिल हुगे, पोलीस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड, विस्तार अधिकारी अशोक घोडके, ग्राम पंचायत अधिकारी आबासाहेब कुंजर, सरपंच रविंद्र गावंडे, कोडापूरचे सरपंच शोभा शिवाजी पंडित, पोलिस पाटील संतोष गावंडे, माजी सरपंच राजेंद्र गावंडे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी आंदोलकांची समजूत काढली. प्रशासनाकडून रस्ता दुरुस्तीबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.या आंदोलनामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, शासन-प्रशासनाने वेळेत दखल न घेतल्यास पुढील काळात लढा आणखी तीव्र करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..गंगापूर तालुक्यातील आनंदवाडी येथील रस्तासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी हजर राहून. सकाळपासून सुरू असलेल्या या आंदोलकांची समजूत काढत बांधकाम विभागाच्या लेखी आश्वासनानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेण्यात आले.सचिन वाघमारे (नायब तहसीलदार गंगापूर)आतापर्यंत नेतेमंडळी कडून नुसती आश्वासने दिली.अनेक दिवसापासून रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसून वेळोवेळी आंदोलने निवेदने देऊनही नेते पदाधिकारी व अधिकाऱ्याकडून दुर्लक्ष होत.रस्त्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आज लेखी आश्वासनाने आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असून हा प्रश्न मार्गी न लागल्यास यापुढे मोठ्या आंदोलन उभारणार आहे.रामेश्वर गावंडे (आंदोलनकर्ते आनंदवाडी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.