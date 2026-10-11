Electric Shock: जमिनीपासून अवघ्या ४ फुटांवर वीजवाहिनी; विजेचा धक्का लागून दोन म्हशींचा मृत्यू; प्रसंगावधान राखल्याने तीन म्हशी वाचल्या

-नानासाहेब जंजाळे शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा येथे महावितरणाच्या धोकादायक वीजवाहिनीमुळे विद्युत प्रवाहाचा धक्का लागून दोन म्हशींचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. ११) दुपारच्या सुमारास घडली. या दुर्घटनेत गोपालकाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, दुष्काळी परिस्थितीत त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. महावितरणाच्या कारभारावर यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, शेंदूरवादा येथील गोपालक देवकन बाथा मीर हे कुटुंबासह इसरवाडी फाटा ते बिडकीन महामार्गालगत पुलाजवळ स्वतःच्या शेतात राहतात. रविवारी सकाळी ते नेहमीप्रमाणे आपल्या म्हशी आणि गाईंना चारण्यासाठी घेऊन जात होते. यावेळी महामार्गालगत असलेल्या पुलाजवळून जनावरे जात असताना जमिनीपासून अवघ्या चार ते पाच फुटांवर असलेल्या ११ केव्ही उच्चदाबाच्या वीजवाहिनीचा जनावरांना स्पर्श झाला. त्यामुळे एकापाठोपाठ पाच म्हशींना विजेचा धक्का बसला आणि त्या तडफडू लागल्या..हा प्रकार लक्षात येताच देवकन मीर व संग्राम मीर, गोकुळ मीर यांनी प्रसंगावधान राखत हातातील लाकडी काठीने वीजवाहिनी बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. जीव धोक्यात घालून त्यांनी तीन म्हशींचे प्राण वाचवले; मात्र दोन म्हशींचा विद्युत प्रवाहाचा धक्का लागून मृत्यू झाला. या घटनेमुळे शेतकरी मीर यांचे मोठे नुकसान झाले आहे..धोकादायक वीजवाहिनीकडे दुर्लक्ष का?महामार्गालगत असलेली ११ केव्हीची वीजवाहिनी जमिनीपासून इतक्या कमी उंचीवर असतानाही महावितरणच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष कसे गेले नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ही वीजवाहिनी वेळीच उंच केली असती, तर दुर्घटना टाळता आली असती, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे..आमदार प्रशांत बंब यांनी नुकत्याच केलेल्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्यादरम्यान महावितरण, कृषी विभाग, शिक्षक, तलाठी व ग्रामसेवक आणि अन्य संबंधित विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहून वेळेत नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा बळी गेल्याच्या या घटनेमुळे महावितरणच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...धाेकादायक ठिकाणी असलेल्या वीजवाहिन्या उंच करण्याबाबत महावितरणला यापूर्वीही पत्रव्यवहार केला आहे. वेळीच उपाययोजना केल्या असत्या, तर ही दुर्घटना टाळता आली असती. या प्रकरणाची चौकशी करून दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला योग्य ती भरपाई द्यावी.....एकनाथ खंडागळे, सरपंच, शेंदूरवादा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.