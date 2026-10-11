मराठवाडा

Electric Shock: जमिनीपासून अवघ्या ४ फुटांवर वीजवाहिनी; विजेचा धक्का लागून दोन म्हशींचा मृत्यू; प्रसंगावधान राखल्याने तीन म्हशी वाचल्या

Three Buffaloes Saved After Electric Shock Incident in Shendurwada: जमिनीपासून अवघ्या चार फुटांवर वीजवाहिनी; शेंदूरवादा येथे दोन म्हशींचा मृत्यू
Shendurwada News Two Buffaloes Die After Contact With Low Hanging Electric Wire Farmer Seeks Action and Compensation

Shendurwada News Two Buffaloes Die After Contact With Low Hanging Electric Wire Farmer Seeks Action and Compensation

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सकाळ वृत्तसेवा
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-नानासाहेब जंजाळे

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा येथे महावितरणाच्या धोकादायक वीजवाहिनीमुळे विद्युत प्रवाहाचा धक्का लागून दोन म्हशींचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. ११) दुपारच्या सुमारास घडली. या दुर्घटनेत गोपालकाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, दुष्काळी परिस्थितीत त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. महावितरणाच्या कारभारावर यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

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