मराठवाडा

Shendurwada News : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रयत्न; दुष्काळाची तीव्रता पाहता चारा छावण्या सुरू करण्याचे आमदार प्रशांत बंब यांचे आश्वासन

दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत.
MLA Prashant Bamb

MLA Prashant Bamb

sakal

नानासाहेब जंजाळे
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शेंदूरवादा - दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. जनावरांसाठी आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या सुरू करून पिण्याच्या पाण्याचेही नियोजन करण्यात येईल. शेतकरी जनता दुष्काळाच्या संकटात असताना विरोधकांनी विनाकारण राजकारण करू नये, असे प्रतिपादन आमदार प्रशांत बंब यांनी मंगळवारी (ता. २९) केले.

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