Shendurwada News : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रयत्न; दुष्काळाची तीव्रता पाहता चारा छावण्या सुरू करण्याचे आमदार प्रशांत बंब यांचे आश्वासन

शेंदूरवादा - दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. जनावरांसाठी आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या सुरू करून पिण्याच्या पाण्याचेही नियोजन करण्यात येईल. शेतकरी जनता दुष्काळाच्या संकटात असताना विरोधकांनी विनाकारण राजकारण करू नये, असे प्रतिपादन आमदार प्रशांत बंब यांनी मंगळवारी (ता. २९) केले..गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा परिसरात आमदार बंब यांनी दुष्काळी पाहणी केली. शेतकरी परमेश्वर गवांदे व नंदकुमार चिडे यांच्या शेतातील पावसाअभावी वाया गेलेल्या मिरची व कापूस पिकांची त्यांनी पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकऱ्यांसह नागरिकांनी चारा छावण्या, शेतरस्ते, टेंभापुरी प्रकल्पात पाणी आणणे, तसेच दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत मिळावी, यासह विविध मागण्या मांडल्या..त्यानंतर शेंदूरवादा ग्रामपंचायत सभागृहात बैठक घेण्यात आली. बिडकीन-ढोरेगाव प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड महामार्गाबाबत नागरिकांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. या महामार्गासाठी शेंदूरवादा परिसरातील शिवपूर, नागापूर, हरसुली, कोडापूर, झंजार्डी, नंद्राबाद आदी भागांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होणार असल्याने काहींनी चुकीच्या पद्धतीने आलायमेंट झाल्याचे सांगितले तर काहींनी जमिनी देण्यास विरोध केला तर काहींनी योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावर नागरिकांच्या समस्या शासनाकडे मांडून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन बंब यांनी दिले..यावेळी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य कृष्णा सुकासे, गुरु धानोरा सरपंच विनोद इथापे, उपसरपंच दिलीप काजळे, ग्रामपंचायत अधिकारी विनय आरमाळ, शेंदूरवादा सरपंच एकनाथ खंडागळे, ग्रामपंचायत अधिकारी नामदेव वाघमारे, कृष्णकांत व्यवहारे, रज्जाक पठाण, अतुल रासकर, अभिजित मालोदे, संतोष विधाते, ज्ञानेश्वर बनकर, सचिन विधाटे, महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता गजानन ठोंबरे, शाखा अभियंता राजश्री धोकटे, वायरमन एजाज पठाण, मंडळ कृषी अधिकारी स्मिता साळुंखे, कृषी अधिकारी सुवर्णा सोनवणे, कृषी सहायक अशोक म्हस्के, महसूल मंडळाधिकारी अनिता मुथा, तलाठी लक्ष्मीकांत गोजरे आदी उपस्थित होते..1) दुष्काळाची भयानक परिस्थिती; भरीव मदतीची अपेक्षाशेंदूरवादा परिसरात दुष्काळाची भयानक परिस्थिती असून खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे पाहणीत दिसून आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे आमदार बंब यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादनात कोणावरही अन्याय होणार नाही. पाणी व वीज समस्यांबाबत संबंधित ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव सादर करावेत, असेही त्यांनी सांगितले..2) आदित्य ठाकरेंचा दौरा म्हणजे राजकारण...दोन दिवसांपूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी शेंदूरवादा परिसरात दुष्काळ पाहणी केल्याबाबत विचारले असता, बंब यांनी त्यांच्यावर टीका केली. आदित्य ठाकरे यांना केवळ नाईट क्लब सुरू व्हावे ही इच्छा असून शेतीची कामे व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची माहिती नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. आपण तीन आठवड्यांपूर्वीपासून दुष्काळी दौरे सुरू केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले..3) सतीश चव्हाण यांनी १८ वर्षांतील कामे दाखवावीत....पदवीधर मतदारसंघाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर आमदार बंब यांनी सतीश चव्हाण यांच्यावरही टीका केली. ‘गेल्या १८ वर्षांत केलेले एखादे तरी काम त्यांनी दाखवावे. भाजपने उमेदवार दिल्यास सतीश चव्हाण यांचे डिपॉझिट जप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही,’ असा दावा त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.