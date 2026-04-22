Shendurwaada News: शेंदूरवादा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला अचानक भेट; गेट बंद, अधिकारी-कर्मचारी गायब, नागरिक संतप्त

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अनियमितता पुन्हा एकदा समोर आली असून बुधवारी (ता. 22) सायंकाळी साडेसहा सात वाजेच्या सुमारास पंचायत समिती सभापती कविता रवींद्र चव्हाण, गटविकास अधिकारी सुहास वाकचौरे, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, संजय उज्जैनकर ग्रामविकास अधिकारी नामदेव वाघमारे यांच्या पथकाने कार्यकर्त्यांसह अचानक भेट दिली असता धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. भेटीदरम्यान आरोग्य केंद्राचे मुख्य गेट बंद अवस्थेत आढळले, तर आरोग्य अधिकारीसह सर्व कर्मचारी गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आले..सदर प्रकारामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असताना संबंधित केंद्र बंद ठेवणे व कर्मचारी अनुपस्थित राहणे हा गंभीर निष्काळजीपणा असल्याचे मत नागरिकांनी संबंधित अधिकारी व पद अधिकाऱ्यापुढे व्यक्त केले. विशेषतः ग्रामीण भागात खाजगी आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना तातडीच्या उपचारांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र या आरोग्य केंद्राचेच दरवाजे बंद आढळल्याने रात्री अपरात्री रुग्णांनी कोणाकडे धाव घ्यायची असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या सुरू असलेल्या प्रकारांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ केला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. यावेळी माजी सरपंच विकास दुबिले, आशीर्वाद रोडगे, आनंदा निकम, गोकुळ म्हैसमाळे, अशोक रंधवे, आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते..दरम्यान, यापूर्वीही या आरोग्य केंद्रात कर्मचारी गैरहजर राहण्याच्या तक्रारी वारंवार समोर आल्या होत्या. मात्र ठोस कारवाई न झाल्याने असे प्रकार सुरूच असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यावेळी प्रशासनाने कठोर पावले उचलून आरोग्य सेवा सुरळीत करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.आमसभेमध्ये शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयही राहण्याचे आदेशित केले असताना ही या आदेशाचे परिसरातील शासकीय कर्मचाऱ्याकडून केराची टोपली दाखवण्यात येत असून येथे घडलेल्या प्रकाराबाबत संबंधितावर कारवाईकडे शेंदुरवादा भागातील अनेकांचे लक्ष लागले आहे..आज शेंदूरवादा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला अचानक भेट दिली असता केंद्राची गेट बंद होत व त्याठिकाणी एकही कर्मचारी हजर नव्हता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात येणार असून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाहीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल.सुहास वाघचौरे (गटविकास अधिकारी).वारंवार सूचना देऊनही काही अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्य बजावत नसल्याने आमदार प्रशांत बंब यांच्या सूचनेनुसार तालुक्यात अचानक भेटी सुरू केल्या आहेत. शेंदूरवादा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली असता सायंकाळीच गेट बंद व एकही डॉक्टर किंवा कर्मचारी उपस्थित नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी होईल. सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडावी, अन्यथा कारवाई अटळ आहे.कविता रविंद्र चव्हाण, सभापती, पंचायत समिती गंगापूर.