Jalna News: रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे गैरसोय; शिंदेवडगाव ग्रामस्थांकडून दुरुस्तीची मागणी

घनसावंगी: शिंदेवडगाव ते अव्वलगाव बुद्रुक या सुमारे चार किलोमीटर रस्त्याची अत्यंत दुरवस्था झाली असून प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..सदर रस्त्यावर केवळ कच्चे माती काम करण्यात आले असून दोन्ही बाजूंनी काटेरी बाभळीची झाडे व झुडपे मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अक्षरशः झाडाझुडूपातून मार्ग काढत प्रवास करावा लागत आहे..पावसाळ्यात या रस्त्याची अवस्था अधिकच बिकट होते. मोठमोठे खड्डे, खडी व चिखलामुळे रस्ता ओळखणेही कठीण होते. पावसाचे पाणी साचल्याने 'रस्ता आहे की खड्डा' असा प्रश्न पडतो. यामुळे पाय घसरून पडण्याची भीती निर्माण होत असून ज्येष्ठ नागरिक व शालेय विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. शेती हंगामात चिखलामुळे अवजारे नेणे तसेच मालाची वाहतूक करणे अवघड होते..अनेक ठिकाणी बैलगाड्या व दुचाकी चिखलात अडकण्याच्या घटना घडल्या आहेत. उन्हाळ्यात धूळ आणि पावसाळ्यात चिखल, अशा दुहेरी समस्येला ग्रामस्थांना सामोरे जावे लागत आहे.या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. "आम्हाला किमान चालण्यायोग्य रस्ताही मिळू नये का?" असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.."रस्त्यावर चालणे आता जिवावर बेतत आहे. तातडीने या रस्त्याचे डांबरीकरण किंवा खडीकरण करण्यात यावे, अन्यथा ग्रामस्थांच्या वतीने आंदोलन छेडले जाईल."- डिंगाबर भुतेकर, नागरिक, शिंदेवडगाव.