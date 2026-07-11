Gangapur Accident: गंगापूर-वैजापूर रस्त्यावर भीषण अपघात! एसटी-दुचाकीची समोरासमोर धडक; शिर्डीच्या तरुणाचा जागीच मृत्यू

-राजेंद्र व्यासगंगापूर : गंगापूर वैजापूर रस्त्यावरील तांबूळ गोटा फाट्याच्या अलीकडे मोटरसायकल व एसटी बस समोरासमोर धडकून मोटरसायकल स्वार जागीच ठार झाला. शनिवार (ता.११) रोजी दुपारी सव्वा बारा वाजेच्या दरम्यान लासलगाव (जि. नाशिक) या आजाराची बस एम एच १४ एल एक्स ७४३५ ही नाशिकहून छत्रपती संभाजी नगरकडे जात असताना समोरून मोटरसायकल वरून येणाऱ्या भांड्या डाबर चव्हाण (वय ३२) रा. शिर्डी जि. अहिल्यानगर आपल्या घरी जात असताना त्याची जोरदार धडक एसटी बसला झाली. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.त्यात तो खाली पडून त्याच्या तोंडावरून चाक गेल्याने ते जागीच मरण पावलं. त्याच्या मोटरसायकलीचे तुकडे तुकडे झाले आहे. त्याच्या मोटरसायकलीला कुठलीही नंबर प्लेट नसल्यामुळे त्याच्या गाडीचा चेसी नंबर घेऊन त्याची उशिरा रात्री साडेनऊ वाजेच्या दरम्यान त्याची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आले. .अपघाता दरम्यान त्याच्या असलेल्या पिशवीत एक मृत तितर नावाचे पक्षी आढळून आले आहे. भांड्या चव्हाण हा आपल्या आईला म्हारोळा ता.पैठण जि. छत्रपती संभाजीनगर येथून शिर्डीला आपल्या घरी जात असताना त्याचा अपघात झाला. त्याच्या पश्चात आई, दोन बहिणी, पत्नी, मुले असा परिवार आहे..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप... याविषयी गंगापूर पोलिसांनी एसटी चालक सुदर्शन माळी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार अमित पाटील व त्यांचे सहकारी करीत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.