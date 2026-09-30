E-Peek Survey: दुष्काळाच्या संकटात 'ई-पीक'ची डोकेदुखी;शिरूर कासारमध्ये कचाट्यात शेतकरी; ९६ हजार गटांची नोंदणी रखडली, ओटीपी येईना

शिरूर: पाऊस नसल्याने आधीच शेतातलं पीक करपून गेलंय. उद्या काही नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून ई-पीक पाहणी करायला गेलो, तर मोबाइलवर ओटीपीच येत नाही. आणि शासनाने जे सहाय्यक नेमलेत, ते गटामागे १००-२०० रुपये हातावर ठेवल्याशिवाय शेताच्या बांधावर यायलाच तयार नाहीत. निसर्गाने मारलंय, आता हे पैसे आणायचे तरी कुठून? हा उद्वेग आहे शिरूर कासार तालुक्यातील एका हतबल शेतकऱ्याचा. .पाहणीच्या तांत्रिक त्रुटी आणि भ्रष्ट यंत्रणादुष्काळाच्या सावटात सापडलेला बळीराजा आता ई-पीक पाहणीच्या तांत्रिक त्रुटी आणि भ्रष्ट यंत्रणेच्या जाळ्यात पुरता अडकला आहे.पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई आणि विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी (पिकाची अधिकृत नोंद) अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, शिरूर कासार तालुक्यात या प्रक्रियेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. .तालुक्यात सुमारे ५८ हजार शेतकरी खातेदार असून त्यांच्या नावावर तब्बल १ लाख ८४ हजार ११९ गट आहेत. त्यापैकी २३ सप्टेंबरपर्यंत केवळ ८७ हजार १६४ गटांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अजूनही ९६ हजार ९५५ गटांची नोंदणी बाकी असून, यामागे प्रशासनाचा तांत्रिक घोळ आणि नियुक्त सहाय्यकांकडून होणारी पैशांची बेकायदेशीर मागणी कारणीभूत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे..यंदा तालुक्यात ४९ हजार ९७८ हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी झाली आहे. पाऊस कमी असल्याने शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे.ई-पीक पाहणीचे काम गतिमान करण्यासाठी तालुक्यातील ५२ ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत येणाऱ्या गावे, वाड्या-वस्त्या आणि तांड्यांसाठी शासनाने १७२ सहाय्यकांची नियुक्ती केली आहे. या सहाय्यकांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पिकांची पाहणी करून छायाचित्रासह नोंद करणे अपेक्षित आहे. या कामासाठी त्यांना शासनाकडून मानधन दिले जाते. तरीही, ई-पीक पाहणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून उघडपणे पैशांची मागणी केली जात आहे..मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतोपिकाची अधिकृत नोंद आज झाली नाही, तर भविष्यात नुकसानभरपाई किंवा शासकीय मदतीसाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ई-पीक पाहणी ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून ती शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील शासकीय लाभाशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नंतर करू अशी भूमिका न घेता वेळेत नोंद करणे गरजेचे आहे. महसूल प्रशासनाने प्रलंबित ९६ हजार गटांची गावनिहाय माहिती घेऊन विशेष मोहीम राबवणे आवश्यक आहे. ई-पीक पाहणीच्या कामात शिरूर कासार तालुका बीड जिल्ह्यात सध्या चौथ्या क्रमांकावर आहे. मात्र, उर्वरित गटांची नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला तांत्रिक दोष आणि भ्रष्टाचार या दोन्ही आघाड्यांवर तातडीने लढावे लागणार आहे..प्रशासनाने सहाय्यक नेमले असले तरी ते शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करत नाहीत. काही ठिकाणी ई-पीक पाहणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची अडवणूक करून पैशांची मागणी केली जात आहे. प्रशासनाने याची तातडीने दखल घेऊन ई-पीक पाहणी मोफत करून देण्याची सक्ती करावी आणि पैशांची मागणी करणाऱ्यांवर तत्काळ कठोर कारवाई करावी.- भास्कर केदार, तालुका काँग्रेस अध्यक्ष, शिरूर कासारशेतकरी वर्गाने आपल्या पिकाची ई-पीक पाहणी नियुक्त सहाय्यकांमार्फतच करून घ्यावी. यासाठी त्यांना कोणतेही शुल्क देऊ नये. ई-पीक पाहणीच्या नावाखाली कोणीही पैशांची मागणी करत असल्यास शेतकऱ्यांनी पैसे न देता, तातडीने तहसील कार्यालयात याविषयी तक्रार दाखल करावी.- युवराज नागरगोजे, ई-पीक पाहणी प्रमुख, तहसील कार्यालय, शिरूर कासार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.