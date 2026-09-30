मराठवाडा

E-Peek Survey: दुष्काळाच्या संकटात 'ई-पीक'ची डोकेदुखी;शिरूर कासारमध्ये कचाट्यात शेतकरी; ९६ हजार गटांची नोंदणी रखडली, ओटीपी येईना

Shirur Kasar E-Peek Survey, Farmer Compensation, Technical Issues. शिरूर कासार तालुक्यात ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत असल्याची माहिती आहे. १ लाख ८४ हजार ११९ गटांपैकी २३ सप्टेंबरपर्यंत ८७ हजार १६४ गटांची पाहणी पूर्ण झाली असून ९६ हजार ९५५ गटांची नोंदणी बाकी आहे.
Farmers face technical difficulties during the e-Peek crop survey in Shirur Kasar.

Farmers face technical difficulties during the e-Peek crop survey in Shirur Kasar.

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सकाळ वृत्तसेवा
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शिरूर: पाऊस नसल्याने आधीच शेतातलं पीक करपून गेलंय. उद्या काही नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून ई-पीक पाहणी करायला गेलो, तर मोबाइलवर ओटीपीच येत नाही. आणि शासनाने जे सहाय्यक नेमलेत, ते गटामागे १००-२०० रुपये हातावर ठेवल्याशिवाय शेताच्या बांधावर यायलाच तयार नाहीत. निसर्गाने मारलंय, आता हे पैसे आणायचे तरी कुठून? हा उद्वेग आहे शिरूर कासार तालुक्यातील एका हतबल शेतकऱ्याचा.

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