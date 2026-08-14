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Shirur Kasar Loan Waiver: चार हजार ५२१ शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा मार्ग झाला मोकळा; शिरूर कासार; कर्जमुक्तीची पहिल्या टप्प्याची यादी जाहीर; आधार प्रमाणीकरणाचे आवाहन

4,521 Farmers Eligible for Loan Waiver: शिरूर कासार तालुक्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ४,५२१ शेतकरी पात्र ठरले आहेत.
Shirur Kasar Loan Waiver

Shirur Kasar Loan Waiver

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिरूर कासार: अनेक वर्षांपासून निसर्गाचा लहरीपणा आणि नापिकीचा सामना करत असलेला बळिराजा कर्जाच्या बोजाखाली दबला होता. उघड्या डोळ्यांनी कर्जमाफीची स्वप्ने पाहणाऱ्या या कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अखेर आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

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