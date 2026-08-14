Shirur Kasar Loan Waiver: चार हजार ५२१ शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा मार्ग झाला मोकळा; शिरूर कासार; कर्जमुक्तीची पहिल्या टप्प्याची यादी जाहीर; आधार प्रमाणीकरणाचे आवाहन

शिरूर कासार: अनेक वर्षांपासून निसर्गाचा लहरीपणा आणि नापिकीचा सामना करत असलेला बळिराजा कर्जाच्या बोजाखाली दबला होता. उघड्या डोळ्यांनी कर्जमाफीची स्वप्ने पाहणाऱ्या या कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अखेर आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. .शिरूर कासार तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांची कर्जाच्या विळख्यातून सुटका होणार असून, त्यांच्या चेहऱ्यावर मोठे समाधान पाहायला मिळत आहे. राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत शिरूरकासार तालुक्यातील पहिल्या टप्प्यातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी जाहीर झाली असून, ४ हजार ५२१ शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ आता मिळेल..तालुक्यातील अनेक शेतकरी शेतीसाठी भारतीय स्टेट बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच खलापुरी, रायमोह आणि तिंतरवणी येथील बँक शाखांमधून कर्ज घेतात. मागील काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांची कर्जखाती पूर्णपणे थकीत होती. हे सर्व शेतकरी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेच्या प्रतीक्षेत होते. आता पहिल्या टप्प्यात ४ हजार ५२१ कर्जदार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यामुळे त्यांच्या कर्जखात्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar Traffic Issue: पाइपलाइनच्या कामामुळे क्रांती चौक जाम; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने नागरिकांचे मोठे हाल .कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या ४ हजार ५२१ लाभार्थ्यांपैकी २ हजार ८५१ शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. मात्र, अद्यापही तब्बल १ हजार ६७० शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही..ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे या सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची गरज आहे.एकीकडे थकीत कर्जामुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याने संपूर्ण तालुक्यात समाधानाचे वातावरण आहे..'त्या शेतकऱ्यांत नाराजी'दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून नियमितपणे कर्जाची प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार नसल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.अशा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीऐवजी केवळ प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार असल्याने त्यांना अपेक्षित असा दिलासा मिळाला नसल्याची भावना सध्या ग्रामीण भागात निर्माण झाली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar Traffic Issue: पाइपलाइनच्या कामामुळे क्रांती चौक जाम; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने नागरिकांचे मोठे हाल ."प्रमाणीकरण तातडीने करा शिरूर कासार तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी आपले आधार प्रमाणीकरण तातडीने करून घ्यावे. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही."- आर. एम. मोटे, सहायक निबंधकसध्याची स्थितीएकूण पात्र शेतकरी: ४ हजार ५२१प्रमाणीकरण पूर्ण: २ हजार ८५१प्रमाणीकरण प्रलंबित: १ हजार ६७०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.