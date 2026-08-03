Farm Loan Waiver: कर्जमाफीतील तांत्रिक अडथळे दूर करा; पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत, शिवसेनेची मागणी

फुलंब्री : महाराष्ट्र शासनाच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या केवायसी (KYC) प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक व महसुली अडचणी तातडीने दूर करून एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये,अशी आक्रमक भूमिका शिवसेने घेऊन तालुका प्रमुख मनोज शेजुळ यांनी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले..सध्या राज्य शासनाकडून कर्जमाफी योजनेची केवायसी प्रक्रिया सुरू असून अनेक शेतकऱ्यांना विविध तांत्रिक कारणांमुळे ती पूर्ण करता येत नसल्याची बाब समोर आली आहे. विशेषतः जमिनीवरील वारस नोंद (फेरफार), महसुली अभिलेखांतील विसंगती, सातबारा व आधार नोंदीतील तफावत यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांची केवायसी प्रणालीमध्ये पूर्ण होत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची कोणतीही चूक नसतानाही केवळ तांत्रिक अथवा प्रशासकीय त्रुटींमुळे शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. .अनेक शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे मनोज शेजुळ यांनी म्हटले आहे. महसूल विभाग, बँका आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांनी समन्वय साधून अशा सर्व तांत्रिक व महसुली अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, पात्र शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शिवसेना नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभी राहील आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरू राहील, अशी भूमिका यावेळी मनोज शेजुळ यांनी व्यक्त केली. निवेदनावर विविध गावांतील शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याही घेण्यात आल्या असून, प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.