मराठवाडा

Farm Loan Waiver: कर्जमाफीतील तांत्रिक अडथळे दूर करा; पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत, शिवसेनेची मागणी

केवायसी प्रक्रियेतील महसुली व तांत्रिक त्रुटींवर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी
Shiv Sena leaders and farmers submitted a memorandum to the District Collector, demanding immediate resolution of technical and revenue-related issues in the farm loan waiver KYC process.

Shiv Sena leaders and farmers submitted a memorandum to the District Collector, demanding immediate resolution of technical and revenue-related issues in the farm loan waiver KYC process.

Sakal

नवनाथ इधाटे
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फुलंब्री : महाराष्ट्र शासनाच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या केवायसी (KYC) प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक व महसुली अडचणी तातडीने दूर करून एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये,अशी आक्रमक भूमिका शिवसेने घेऊन तालुका प्रमुख मनोज शेजुळ यांनी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

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