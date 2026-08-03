मराठवाडा

SIR Campaign : मतदार यादी पुनरिक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; चौका सर्कलमध्ये बूथनिहाय नियोजनावर भर

SIR अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक; प्रत्येक पात्र मतदारापर्यंत पोहोचण्याचे आवाहन
Shiv Sena leaders, office-bearers and Booth Level Agents (BLAs) during the Special Intensive Revision (SIR) review meeting on voter list revision at Chauka Circle in Chhatrapati Sambhajinagar district.

Shiv Sena leaders, office-bearers and Booth Level Agents (BLAs) during the Special Intensive Revision (SIR) review meeting on voter list revision at Chauka Circle in Chhatrapati Sambhajinagar district.

Sakal

नवनाथ इधाटे
Updated on

फुलंब्री : आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी विशेष सघन पुनरिक्षण (SIR) अभियान प्रभावीपणे राबविण्याच्या उद्देशाने छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील चौका सर्कल येथे शिवसेना शाखा व SIR आढावा बैठक उत्साहात पार पडली. बैठकीत संघटनात्मक कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच बूथ लेव्हल एजंट (BLA) यांच्या माध्यमातून मतदार यादी विशेष सघन पुनरिक्षण अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी बूथनिहाय नियोजन व पुढील कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
pachora shiv sena
BJP Shiv Sena partnership 2023
CSIR DSIIR cooperation details
Shiv Sena actions on NEET leak
Election commission voter list revision
Voter list revision impact on transfers
Eknath Shinde Shiv Sena expansion
role of Uddhav Thackeray in Shiv Sena
Pune voter list revision