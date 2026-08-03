SIR Campaign : मतदार यादी पुनरिक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; चौका सर्कलमध्ये बूथनिहाय नियोजनावर भर

फुलंब्री : आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी विशेष सघन पुनरिक्षण (SIR) अभियान प्रभावीपणे राबविण्याच्या उद्देशाने छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील चौका सर्कल येथे शिवसेना शाखा व SIR आढावा बैठक उत्साहात पार पडली. बैठकीत संघटनात्मक कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच बूथ लेव्हल एजंट (BLA) यांच्या माध्यमातून मतदार यादी विशेष सघन पुनरिक्षण अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी बूथनिहाय नियोजन व पुढील कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले..बैठकीत प्रत्येक बूथवरील मतदार यादी अद्ययावत ठेवणे, नवीन मतदारांची नोंदणी, पात्र मतदारांचा समावेश, त्रुटींची दुरुस्ती, तसेच प्रत्येक गावात आणि बूथवर शिवसेनेचे संघटन अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने प्रत्येक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्याने जबाबदारीने काम करून SIR अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन करण्यात आले..या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे गटनेते डॉ. राधाकिसन पठाडे, जिल्हाप्रमुख रमेश पवार, तालुकाप्रमुख मनोज शेजूळ, अर्चनाताई बोंगाने, सरसाताई वाघ, कविताताई शिंदे यांच्यासह शिवसेना, युवासेना, महिला आघाडी, कामगार सेना आणि विविध सेलचे पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, शाखाप्रमुख, विभागप्रमुख, बूथप्रमुख, BLA प्रतिनिधी, शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी बूथ पातळीवरील संघटन अधिक सक्षम करण्यासाठी, प्रत्येक पात्र मतदारापर्यंत पोहोचून मतदार यादी विशेष सघन पुनरिक्षण (SIR) अभियान यशस्वी करण्यासाठी एकजुटीने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. बैठकीचा समारोप आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद अधिक वाढविण्याचा संकल्प करून करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.