Kalamb Drugs: ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात आरोपी, नगसेवकाची ठाकरे गटानं केली हकालपट्टी; आमदार आक्रमक

-दिलीप गंभिरे कळंब : कळंब शहरातील ड्रग्ज तस्करी प्रकरणाला आता राजकीय वळण मिळाले असून, या प्रकरणातील आरोपी तथा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नगरसेवक मोसीन सलीम मिर्झा यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याची माहिती आमदार कैलास पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. ड्रग्ज प्रकरणात कोणीही आरोपी असला तरी त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी सखोल तपास होणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .धाराशिव जिल्ह्यात ड्रग्जचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असून, या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र नार्कोटिक्स युनिट स्थापन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. ड्रग्जसारख्या समाजविघातक प्रवृत्तींना कोणत्याही परिस्थितीत थारा दिला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली..दरम्यान, नगरसेवक मोसीन सलीम मिर्झा याला परभणी पोलिसांनी तपासाअंती अटक केली असून, न्यायालयाने त्याला पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांनी सापळा रचून जामखेड येथील एका कला केंद्रातून मिर्झाला ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, मिर्झाचा ड्रग्ज सेवनापासून ते तस्करीपर्यंत सहभाग असल्याचा संशय असून, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यात त्याचे कनेक्शन आहे का, याचा तपास सुरू आहे..मिर्झा यांचे कळंब शहरातही कनेक्शन असल्याचा संशय असून, त्या दिशेनेही तपास सुरू आहे. सीडीआर, आर्थिक व्यवहार आणि अन्य उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पोलिस तपास करत आहेत. तपासातून आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.कळंबमधील ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात आतापर्यंत चारपैकी तीन आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आले असून, एका आरोपीला पुणे येथे नेऊन रिमांड घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड येथील एका आरोपीचे नावही निष्पन्न झाले असून, आणखी काही संशयित पोलिसांच्या रडारवर असल्याचे सांगण्यात येते..११.२१ ग्रॅम एमडी ड्रग्जसह दोघांना अटकधाराशिवच्या पोलिस अधीक्षक रितू खोखर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या पथकाने कळंब शहरात कारवाई करत निखिल युवराज जाधव व अरविंद दादाराव कांबळे या दोघांना अटक केली होती. त्यांच्याकडून ११.२१ ग्रॅम वजनाच्या एमडी ड्रग्जच्या २९ पुड्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर लखन गायकवाड यालाही अटक करण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक शकील शेख करीत आहेत..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.कळंबसह शेजारील जिल्ह्यांपर्यंत नेटवर्क?सूत्रांच्या माहितीनुसार, कळंब शहरातील ड्रग्ज तस्करीचे नेटवर्क केवळ स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित नसून बीड, केज, परभणी, पुणे आदी भागांपर्यंत त्याचे धागेदोरे पोहोचल्याचा संशय आहे. या नेटवर्कला स्थानिक पातळीवर राजकीय किंवा अन्य प्रकारचे पाठबळ आहे का, याचाही तपास होणे आवश्यक असल्याची चर्चा आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी तपास यंत्रणांकडून अद्याप झालेली नाही.ड्रग्जच्या वाढत्या विळख्यामुळे कळंब शहरातील पालक, नागरिक आणि युवकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी तस्करीचे संपूर्ण नेटवर्क शोधून काढावे, आर्थिक व्यवहारांचा तपास करावा आणि या प्रकरणामागील सूत्रधारांपर्यंत पोहोचावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.दरम्यान, “ड्रग्जसारख्या समाजविघातक प्रवृत्तींना कोणत्याही परिस्थितीत थारा दिला जाणार नाही. आरोपी कोणत्याही पक्षाचा किंवा कोणत्याही स्तरावरील असो, कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी भूमिका आमदार कैलास पाटील यांनी स्पष्ट केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.