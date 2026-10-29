Gutkha Seized in Shivna Sillod : शिवना येथे लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त; स्थानिक गुन्हे शाखेची अजिंठा-बुलढाणा महामार्गावर धडक कारवाई

शिवना : छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या एका पथकाने, शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या गुटख्याची वाहतूक करणाऱ्या एका वाहनासह आरोपीला अटक केली. अजिंठा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील शिवना (ता. सिल्लोड) येथे गुरुवारी (ता. २९) सकाळी सातला अजिंठा- बुलढाणा राज्यमार्गावर ही कारवाई करण्यात आली..बाहेरील जिल्ह्यातून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गुटखा वाहतूक करणारे एक वाहन शिवना मार्गे सिल्लोड कडे येणार असल्याची माहिती मिळाल्यावर सापळा रचून शिवना येथे गुरुवारी सकाळी सातला पोलिसांनी अजिंठा बुलढाणा रोडवर संत धोंडीबा महाराज मंदिराजवळ सापळा रचून ह्युंदाई क्रेटा कार (क्रमांक एम. एच. २० जीवी ९४०८) हे वाहन कृत्रिम वाहनांचा अडथळा लावून थांबविले. वाहनचालकाला विचारपूस केली असता त्यांनी वाहनात शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या गुटख्याच्या व सुगंधी तंबाखू, पान मसाल्याच्या गोण्या सापडल्या. .कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हा गुटखा जप्त करण्यात आला याची एकूण किंमत ५ लाख १९ हजार २०० रुपये व वाहनाची अंदाजे किंमत दहा लाख रुपये असा पंधरा लाख १९२०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आरोपी सादिक कडू पठाण (वय ३३) रा. तुर्काबाद खराडी ता. गंगापूर जि. छत्रपती संभाजी नगर याच्यासह त्याचा साथीदार धीरज मालवाणी राहणार बुऱ्हानपुर (मध्य प्रदेश) याचेसोबत संगणमत करून हा गुन्हा केला. सादिक यास अजिंठा पोलीस ठाण्यात हजर केले. पुढील तपास अजिंठा पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक पवन ईंगळे करीत आहेत..पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विजयसिंग राजपूत, पोलीस उपनिरीक्षक महेश घुगे, गोपाल पाटील, संतोष डोंगरे, बनवीरसिंग भवरे, शिवाजी मगर, योगेश तरमळे, जीवन घोलप यांनी कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.