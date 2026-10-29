मराठवाडा

Gutkha Seized in Shivna Sillod : शिवना येथे लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त; स्थानिक गुन्हे शाखेची अजिंठा-बुलढाणा महामार्गावर धडक कारवाई

Vehicle and Gutkha Worth Rs 15 Lakh Seized : ह्युंदाई क्रेटा कारमधून होणारी गुटख्याची तस्करी उघड; एकास अटक तर सहकाऱ्यावर गुन्हा दाखल
LCB's bold action on Ajanta-Buldhana highway

LCB's bold action on Ajanta-Buldhana highway

Sakal

सुभाष होळकर
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शिवना : छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या एका पथकाने, शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या गुटख्याची वाहतूक करणाऱ्या एका वाहनासह आरोपीला अटक केली. अजिंठा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील शिवना (ता. सिल्लोड) येथे गुरुवारी (ता. २९) सकाळी सातला अजिंठा- बुलढाणा राज्यमार्गावर ही कारवाई करण्यात आली.

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