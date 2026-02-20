छ. संभाजी नगरमधील मुकुंदनगर येथे शिवपुराण कथेची सांगता; महादेव–पार्वती विवाह ठरला लक्षवेधी

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील मुकुंदनगर येथील काशीविश्वनाथ महादेव मंदिरात महाशिवरात्र व शिवजयंतीनिमित्त “शिवमहापुराण कथा” सोहळा उत्साहात संपन्न झाला. ‘शिव ते शिव’ या शिवमहापुराण कथेनिमित्त १५ फेब्रुवारी ते १९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान दररोज विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडले..या पाच दिवसीय शिवपुराण कथेमध्ये शिवकथाकार ह.भ.प. रामेश्वर महाराज लेंडे यांनी मधुर वाणीतून कथा वाचन केले. कथा वाचनानंतर ह.भ.प. कृष्णाजी महाराज मोगल, ह.भ.प. रामरतन महाराज कांगणे, बालकीर्तनकार अर्जुन महाराज आढे आणि ह.भ.प. योगेश महाराज घोलप यांची दैनंदिन कीर्तने संपन्न झाली. तसेच ह.भ.प. केशव महाराज टेकाळे यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर विकास समिती, मुकुंदनगर रेल्वे गेट क्रमांक ५६, छत्रपती संभाजीनगर येथे कथेची सांगता करण्यात आली. सांगतेनंतर शिवभक्तांना महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले..शिवपुराण कथेच्या सोहळ्यात महादेव–पार्वती विवाह, दीपमहोत्सव तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि श्री गणेश यांच्या वेशभूषेत सजलेल्या लहान बालकांनी उपस्थित शिवभक्तांचे लक्ष वेधून घेतले. सोहळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध मान्यवर कीर्तनकार व प्रवचनकार महाराजांनी भाविकांना आध्यात्मिक कथा आणि धार्मिक आचारांसह प्रबोधन केले. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याचा गौरवशाली थरार महाराजांनी आपल्या वाणीच्या माध्यमातून उभा केला.काशी विश्वनाथ महादेव मंदिराचा वर्धापनदिन, महाशिवरात्र आणि शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या शिवमहापुराण कथेमुळे परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते..या शिवमहापुराण कथेच्या सोहळ्यासाठी मार्गदर्शक पत्रकार अशोक कारके, संस्थापक अध्यक्ष कैलास मेंडके, समिती अध्यक्ष धोंडीराम उघडे, उपाध्यक्ष रामकिसन गवळी, सचिव भगवान घुगे, सहसचिव सुरेश शेळके, कोषाध्यक्ष संजय आढे तसेच सदस्य दत्ता झरेकर, पवन पागडे, दिगंबर आढाणे, अरविंद लोखंडे, निलेश राजपूत, दादाराव तळेकर, रामेश्वर गाडेकर आदींनी परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.