मराठवाडा

छ. संभाजी नगरमधील मुकुंदनगर येथे शिवपुराण कथेची सांगता; महादेव–पार्वती विवाह ठरला लक्षवेधी

या पाच दिवसीय शिवपुराण कथेमध्ये शिवकथाकार ह.भ.प. रामेश्वर महाराज लेंडे यांनी मधुर वाणीतून कथा वाचन केले.
छ. संभाजी नगरमधील मुकुंदनगर येथे शिवपुराण कथेची सांगता; महादेव–पार्वती विवाह ठरला लक्षवेधी
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील मुकुंदनगर येथील काशीविश्वनाथ महादेव मंदिरात महाशिवरात्र व शिवजयंतीनिमित्त “शिवमहापुराण कथा” सोहळा उत्साहात संपन्न झाला. ‘शिव ते शिव’ या शिवमहापुराण कथेनिमित्त १५ फेब्रुवारी ते १९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान दररोज विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडले.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.