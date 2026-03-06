मराठवाडा

Success Story: कष्ट, जिद्द आणि सातत्याचे फळ; ऊसतोड कामगाराचा मुलगा बनला सीए

Sugarcane Worker Son Becomes CA: ऊसतोड मजुराच्या कुटुंबातील शिवराज भोरे यांनी कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) ही प्रतिष्ठित पदवी मिळवली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
भूम : प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत ऊसतोड मजूर शेतकऱ्याच्या मुलाने चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) ही प्रतिष्ठित पदवी संपादन करून जांब (ता. भूम) गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. मेहनत, जिद्द आणि कुटुंबाच्या त्यागाच्या बळावर शिवराज कल्याण भोरे यांनी हे यश मिळवले आहे.

