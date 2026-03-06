Success Story: कष्ट, जिद्द आणि सातत्याचे फळ; ऊसतोड कामगाराचा मुलगा बनला सीए

भूम : प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत ऊसतोड मजूर शेतकऱ्याच्या मुलाने चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) ही प्रतिष्ठित पदवी संपादन करून जांब (ता. भूम) गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. मेहनत, जिद्द आणि कुटुंबाच्या त्यागाच्या बळावर शिवराज कल्याण भोरे यांनी हे यश मिळवले आहे..दरवर्षी ऊसतोडीसाठी परराज्यात जात उदरनिर्वाह भागविणाऱ्या कष्टकरी कुटुंबातील शिवराज यांनी कठोर परिश्रम घेत अभ्यासात सातत्य राखून शिक्षण पूर्ण केले आहे. मर्यादित साधनसामग्री, आर्थिक ताण तसेच अभ्यासासाठी अपुरी सुविधा असूनही त्यांनी हार न मानता सातत्याने अभ्यास सुरू ठेवला. दिवस-रात्र मेहनत घेत त्यांनी सीएच्या कठीण परीक्षेत यश संपादन केले..शिवराज भोरे यांचे प्राथमिक शिक्षण भाऊराव काटे विद्यालय, पाथरूड (ता. भूम) येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी पुणे येथील जैन विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजमधून बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. तर मॉडर्न कॉलेज, पुणे येथे बी.कॉम. पदवी संपादन केली. २०१९ मध्ये त्यांनी चार्टर्ड अकाउंटन्सी अभ्यासक्रमाची पहिली परीक्षा उत्तीर्ण केली..त्यानंतरच्या पुढील टप्प्यांतील परीक्षा पूर्ण करीत जानेवारी २०२६ मध्ये लागलेल्या निकालात ते यशस्वी ठरले. अंतिम निकालानंतर त्यांनी सीए पदवी प्राप्त केली. जांब (ता. भूम) येथील सरपंच समाधान भोरे तसेच मित्रपरिवार आणि सहकाऱ्यांचे त्यांना शिक्षणादरम्यान मोलाचे सहकार्य लाभले. शिवराज यांचे काका सरपंच समाधान भोरे यांनी पुणे येथील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देत पाठबळ दिले. .MPSC Success Story: शासकीय सेवेचे उस्वप्न सत्यात उतरवलं! ऋतुजा भालेराव मुलींमध्ये राज्यात पाचवी; जिद्दीच्या बळावर कृषी उपसंचालक पदाला गवसणी.. .त्यांच्या यशाची बातमी समजताच मित्रांनी पेढे भरवून अभिनंदन केले. सरपंच समाधान भोरे यांच्यासह गावकऱ्यांनी त्यांचा सत्कार केला. या यशामुळे जांब गावात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, विविध स्तरांतून त्यांचे कौतुक होत आहे. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी मोठी स्वप्ने पाहण्याचे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी जिद्दीने प्रयत्न करण्याचे धाडस असावे, असा प्रेरणादायी संदेश त्यांच्या यशातून तरुण पिढीला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.