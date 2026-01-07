मराठवाडा

Shivraj Patil Memorial : लातूरात उभे राहणार शिवराज पाटील यांचे स्मारक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा!

Devendra Fadnavis Announcement : माजी केंद्रीय गृहमंत्री व माजी राज्यपाल शिवराज पाटील-चाकूरकर यांच्या स्मरणार्थ लातूरात स्मारक उभारण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या आवारात उभ्या राहणाऱ्या या स्मारकासाठी राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
सुशांत सांगवे
लातूर : सुसंस्कृत राजकारणाचा आणि निष्कलंक व्यक्तिमत्वाचा आदर्श घालून दिलेले माजी केंद्रिय गृहमंत्री व माजी राज्यपाल शिवराज पाटील-चाकूरकर यांचे लातूरात स्मारक उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. ७) येथे केली. हे स्मारक महापालिकेच्या आवारात उभे करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.

