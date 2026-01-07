Shivraj Patil Memorial : लातूरात उभे राहणार शिवराज पाटील यांचे स्मारक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा!

लातूर : सुसंस्कृत राजकारणाचा आणि निष्कलंक व्यक्तिमत्वाचा आदर्श घालून दिलेले माजी केंद्रिय गृहमंत्री व माजी राज्यपाल शिवराज पाटील-चाकूरकर यांचे लातूरात स्मारक उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. ७) येथे केली. हे स्मारक महापालिकेच्या आवारात उभे करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले..महापालिका निवडणूकीच्या निमित्ताने फडणवीस हे लातूर दौऱ्यावर आले होते. शिवराज पाटील यांचे नुकतेच निधन झाले. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी टाऊन हॉल येथे आयोजित सभेत स्मारक उभारण्याची घोषणा केली. यावेळी माजी पालकमंत्री व आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी आपल्या भाषणात शिवराज पाटील यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात लातूरच्या नगराध्यक्ष पदापासून झाली. त्यामुळे लातूर महापालिकेत त्यांचे यथोचित स्मारक उभे केले जावे, अशी मागणी केली..BMC Election: स्मार्ट, हरित आणि सुरक्षित मुंबईचे आश्वासन; अजित पवारांनी मांडली विकासाची दिशा, जाहीरनामा प्रकाशित.हा धागा पकडून बोलताना फडणवीस यांनी शिवराज पाटील यांच्या स्मारकाची घोषणा केली. शिवराज पाटील यांचे राजकीय आयुष्य पाहिले तर नगराध्यक्ष पदापासून लोकसभेच्या अध्यक्षपदापर्यंत आणि राज्य सरकारमधील मंत्रीपदापासून देशाच्या गृहमंत्रीपदापर्यंत अशी पदे त्यांनी भूषवली. त्यांचे कार्य एका वेगळ्या उंचीवरील आहे. राजकारणात अशा व्यक्ती अत्यंत विरळ असतात. त्यांचे लातूरमध्ये स्मारक झालेच पाहीजे. स्मारकाचा योग्य आराखडा आमच्याकडे पाठवा. महापालिकेच्या निधीतून नव्हे; तर राज्यसरकारच्या निधीतून आम्ही हे स्मारक लवकरच उभे करू, असे फडणवीस यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.