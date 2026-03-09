Success Story: वीटभट्टी कामगाराच्या मुलाची भरारी; मुरुडचा शिवराज ससाणे पीएसआय

मुरुड : परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी जिद्द, मेहनत आणि स्वप्नांवर विश्वास असेल, तर यश नक्की मिळते, हे मुरुड येथील शिवराज लक्ष्मी धनराज ससाणे या वीट कामगाराच्या मुलाने सिद्ध करून दाखवले. पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पद मिळवत त्याने यश संपादन केले आहे..राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा निकाल ५ मार्च रोजी जाहीर झाला. यात मुरुड येथील दत्तनगर भागातील शिवराज ससाणे याची पोलिस उपनिरीक्षक पदावर निवड झाली आहे..Satara News:'सातारा जिल्ह्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या'; पोलिस अधीक्षकांचे रीडर सहायकांची मुंबई शहरला बदली.शिवराजचे आई, वडील निरक्षर असून मुरुड येथील एका वीटभट्टीवर काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असली, तरी शिवराज व त्याच्या तीन बहिणी वर्गात अव्वल क्रमांक मिळवत. शिवराजचे प्राथमिक शिक्षण शिवछत्रपती विद्यालय माळकरंजा येथे झाले. पुढे मुरुड येथे उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर लातूर येथे महाविद्यालयीन शिक्षण घेतले..एका खाजगी फायनान्स कंपनीत काम करत असताना सहकाऱ्यांनी त्यांना शासकीय सेवेत जाण्याच्या सल्ला दिला. लहानपणापासून पोलिसांच्या वर्दीचे आकर्षण होतेच. त्यामुळे पोलिस अधिकारीच व्हायचे असा संकल्प त्यांनी केला..गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून ते विविध परीक्षा पास झाले. मात्र, पोलिस उपनिरीक्षक होणे, हे त्यांचे स्वप्न होते. या पदासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होते. एक वेळेस तर त्यांनी सर्व टप्पे पार करत मुलाखतीपर्यंत मजल मारली. मात्र, यश आले नाही. प्रत्येक यशातून शिकवण घेत त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. दरम्यान, मागील वर्षी त्यांची आरोग्य विभागात आरोग्य सेवक पदावर निवड झाली होती..सध्या ते तांदुळजा ता लातूर येथे आरोग्य सेवक म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र पोलिस उपनिरीक्षक बनण्याचे स्वप्न कायम ठेवून त्यांनी अभ्यास सुरूच ठेवला व यावर्षीच्या परीक्षेत यश संपादन केले. यशाचे श्रेय त्यांनी आपल्या आई-वडील यांना दिले. मुरुड ग्रामपंचायतीची मोफत अभ्यासिका, मागेल तेव्हा संदर्भ पुस्तके पुरवणारे माजी उपसरपंच अभयसिंह नाडे यांचे मोठे सहकार्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मुरुड परिसरात सर्व स्तरांतून त्यांचे अभिनंदन होत आहे..Success Story: कष्टाचं चीज! सात नोकऱ्या अन् आता थेट फौजदार; आई वडिलांनी पाहिलेलं स्वप्न रवींद्र नहिराळे याने जिद्दीने उतरवलं सत्यात.प्रयत्नात सातत्य ठेवल्यानेच यशशिवराज यानी मुरुड ग्रामपंचायतच्या वतीने मोफत चालवण्यात येणाऱ्या अभ्यासिकेत दररोज ८ ते ९ तास अभ्यास केला. बार्टीकडून मिळालेल्या शिष्यवृत्तीचाही त्याला खूप फायदा झाला. शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श समोर ठेवत परिस्थितीचा बाऊ न करता, आई-वडील करत असलेल्या कष्टाची जाणीव ठेवून प्रयत्नात सातत्य ठेवल्याने हे यश मिळाल्याचे त्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.