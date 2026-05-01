Malegaon Crime News: मालेगावात सराफा व्यापाऱ्याची ६ लाखांची दागिन्यांची बॅग दिवसाढवळ्या लुटली

मालेगाव : मालेगाव शहरात चोरांनी धुमाकूळ घातला असून भरदिवसा घडणाऱ्या चोरीच्या घटनांमुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. आज सकाळी सराफा व्यापाऱ्याला लुटल्याची घटना ताजी असतानाच पोलीस बनून वृद्धाला लुटणारी टोळी सक्रिय असल्याची माहिती समोर आली आहे..आज सकाळी ९ वाजेच्या सुमारास शिवशक्ती ज्वेलर्सचे मालक सचिन उडानशिव हे आपले दुकान उघडुन मंदीरात गेले त्यांच्या वडीलांनी दुकानात सोने-चांदी असलेली बॅग ठेवली व ते झाड-झुड करत होते. पाळत ठेवुन असलेल्या अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्याकडील सोने-चांदीचे दागिने असलेली बॅग घेऊन पळ काढला. या बॅगेत अंदाजे ५ ते ६ लाख रुपयांचे दागिने होते. चोरटे वसमत मार्गे दुचाकीवरून वेगाने फरार झाले. स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलने त्यांचा पाठलाग केला परंतु भररस्त्यात पोलिसांना चकवा देण्यात चोरटे यशस्वी झाले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर कदम, पोलीस निरीक्षक कराळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पप्पू चव्हाण व पोलीस पथकाने घटनास्थळी भेट दिली व सीसीटीव्ही फुटेज ची पहनी केलि असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू आहे. गुन्हा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे..तोतया पोलीस बनून दागिन्यांवर डल्ला....शहरात केवळ जबरी चोरीच नव्हे तर फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. आठ दिवसांपूर्वी बालाजी मंदिरातून दर्शन घेऊन घरी परतणारे ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक हिरामण इंगोले यांना चोरट्यांनी आपले लक्ष्य केले. आम्ही पोलीस आहोत चोऱ्या होत आहेत तुमची अंगठी काढून पुडीत ठेवा असे सांगून चोरट्यांनी हातचलाखीने त्यांची ५ ग्रॅमची सोन्याची अंगठी (किंमत ७० हजार रुपये) लंपास केली. त्यांच्या हातात नकली अंगठी असलेली पुडी देऊन चोरटे पसार झाले..नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण....एकीकडे व्यापाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली असताना दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांना पोलीस असल्याचे सांगून लुटले जात असल्याने शहरात संतापाची लाट आहे. भरदिवसा घडलेल्या या दोन्ही घटनांमुळे मालेगाव पोलिसांनी गस्त वाढवण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.