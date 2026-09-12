Dharashiv News : रेशन ग्राहकाला मिळालेल्या तांदळात चक्क सात ते आठ दातांची कवळी आढळली; नागरिकात उडाली खळबळ

जेवळी - रेशन दुकानातून पुरवठा केल्या जाणाऱ्या धान्याच्या दर्जाबाबत नेहमीच तक्रारी येत असताना, जेवळी (ता. लोहारा) येथे एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका रेशन ग्राहकाला मिळालेल्या तांदळात चक्क सात ते आठ दातांची कवळी (संच) आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकारामुळे रेशन धारकांमधून प्रशासनाविरोधात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जेवळी येथील भागाबाई बाबुराव बिराजदार या विधवा महिलेने शुक्रवारी (ता. ११) गणेश प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडार या संस्थेच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानातून रेशनचे धान्य आणले होते. सायंकाळी त्यांच्या सुनेने भात शिजवण्यासाठी पिशवीतील तांदूळ निवडीसाठी चाळणीत घेतले असता, त्यात चक्क साहा ते सात दातांचे संच आढळून आले. हे दात काही प्रमाणात पुजलेले असून मानवी आहेत की प्राण्याचे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही..तांदळात दात दिसताच बिराजदार कुटुंब प्रचंड घाबरले. त्यांनी तातडीने घराबाहेर येत हा प्रकार शेजाऱ्यांना व नागरिकांना दाखवला. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र देसाई व पांडुरंग बिराजदार यांनी या घटनेची दखल घेतल्यानंतर हा प्रकार चव्हाट्यावर आला. आतापर्यंत किडलेले, आळ्या व जाळ्या झालेले धान्य मिळत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करत होते. मात्र, थेट धान्यात दातांचे संच आढळल्याने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून जबाबदारांवर कडक कारवाईची मागणी होत आहे..प्रतिक्रिया -'गरीब, कष्टकरी जनता पोट भरण्यासाठी रेशनच्या धान्यावर अवलंबून आहे. आधीच खराब आणि आळ्या झालेले धान्य देऊन त्यांचा अंत पाहिला जात होता, आणि आता तर चक्क तांदळात दात निघत आहेत. हा लोकांच्या जीवाशी आणि आरोग्याशी सुरु असलेला खेळ आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी व दुकानदारावर तात्काळ कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.- धनराज बिराजदार, तालुकाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड.'या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करण्यात येईल तसेच खराब धान्य आढळल्यास ते तत्काळ परत करून नवीन धान्य मागवून घ्यावे आणि त्यानंतरच नागरिकांना त्याचा पुरवठा करावा, अशा सक्त सूचना संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदार व पुरवठादारांना देण्यात आल्या आहेत.'- हर्षला खंडे, नायब तहसीलदार (पुरवठा विभाग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.