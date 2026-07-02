Sillod News: सिल्लोडमध्ये खळबळ! डोंगरावर केमिकलच्या टाक्या टाकून पेटवल्या; उग्र वासाने नागरिकांमध्ये भीती, धोक्याची शक्यता..

-सुनिल पांढरे पळशी: सिल्लोड तालुक्यातील पळशी परिसरातील डोंगर थडीवर अज्ञात व्यक्तींनी केमिकलच्या काही टाक्या आणून टाकत त्यांना आग लावल्याची खळबळजनक घटना गुरुवारी (ता. २) सायंकाळी उघडकीस आली. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून पर्यावरण व नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...प्राथमिक माहितीनुसार, बुधवारी मध्यरात्रीनंतर दोन ते तीन वाजण्याच्या सुमारास एका आयशर वाहनातून चार ते पाच अज्ञात व्यक्ती घटनास्थळी आल्या. त्यांनी केमिकलच्या टाक्या उतरवून काही रसायन रस्त्यावर ओतले व त्यानंतर टाक्यांना आग लावून तेथून पसार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.ही बाब गुरुवारी सायंकाळी सुमारे चार वाजण्याच्या सुमारास स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आली. माहिती मिळताच सहायक पोलिस निरीक्षक रविंद्र ठाकरे, बीट जमादार राजू काकडे व दादाराव पवार यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे..घटनास्थळी जळालेल्या केमिकलमधून उग्र वास येत असून तो संपूर्ण परिसरात पसरल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिकांकडून हे केमिकल घातक व विषारी असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. संबंधित रसायनाचा नमुना तपासणीसाठी पाठविण्यात येण्याची शक्यता असून त्याचा अहवाल आल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे..दरम्यान, रस्त्यावर सांडलेले रसायन पावसाच्या पाण्यासोबत वाहत जाऊन जवळील पाझर तलावाच्या दिशेने गेल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे जलप्रदूषण तसेच पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून संबंधित यंत्रणांनी तातडीने याची दखल घेण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.नेमके कोणते रसायन टाकण्यात आले, ते कोठून आणण्यात आले आणि हा प्रकार कोणी व कोणत्या उद्देशाने केला, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. पोलिसांकडून सर्व बाबींचा सखोल तपास सुरू आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी... पंधरा दिवसांपूर्वी तोंडापूरमध्येही असाच प्रकारपंधरा दिवसांपूर्वी सोयगाव तालुक्यातील तोंडापूर येथेही अज्ञातांनी केमिकलच्या टाक्या आणून टाकल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर आता पळशी परिसरात घडलेल्या या प्रकारामुळे अशा घटनांमागे एखादे रॅकेट कार्यरत आहे का, याबाबतही चर्चा सुरू झाली असून संबंधित यंत्रणांनी या प्रकरणाचा सर्वंकष तपास करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.