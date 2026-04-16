Shillegaon Crime: पोलीस स्टेशन हद्दीत धक्कादायक घटना! शिल्लेगावात मध्यरात्री घरात घुसून वृद्धेचे कान कापले; सोन्याचे दागिने लंपास..

शिल्लेगाव: येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मध्यरात्री गाढ झोपेत असलेल्या एका कुटुंबावर अज्ञात चोरट्यांनी हल्ला चढवून लाखो रुपयांचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. विशेष म्हणजे, चोरी करताना चोरट्यांनी वृद्ध महिलेच्या कानातील दागिने ओरबाडण्यासाठी कात्रीचा वापर केल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या आहेत..घटनेचा थरारमिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी गणेश माणिकराव बो-हाडे (रा. शिल्लेगाव) हे आपल्या कुटुंबासह शेत गट नं. १९४ मधील वस्तीवर राहतात. १५ एप्रिलच्या रात्री सर्व कुटुंब जेवण करून झोपले होते. १६ एप्रिल रोजी पहाटे ३:१५ च्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला..चोरट्यांनी गणेश यांची आई यमुनाबाई यांच्या कानातील 'टाप्स' आणि 'वेल' चक्क कात्रीने कापून काढले. तसेच त्यांची पत्नी लता यांच्या गळ्यातील मनिमंगळसूत्रही हिसकावून नेले. आरडाओरडा झाल्याने घरातील लोक जागे झाले, तेव्हा त्यांना दोन अनोळखी इसम घराबाहेर पळताना दिसले..लाखोंचा ऐवज लंपासया घटनेत चोरट्यांनी एकूण १ लाख ४० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले आहेत, ज्यामध्ये खालील वस्तूंचा समावेश आहे:आईचे दागिने: ४ ग्रॅमचे कानातील टाप्स व वेल (किंमत ३२,००० रुपये) आणि १० ग्रॅमचे मनिमंगळसूत्र (किंमत ८०,००० रुपये).पत्नीचे दागिने: ३.५ ग्रॅमचे मनिमंगळसूत्र (किंमत २८,००० रुपये)..परिसरात भीतीचे वातावरणया घटनेमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. पीडित कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच रात्री अकोली वाडगाव येथील नंदू भागचंद टाके आणि जनार्धन जगन्नाथ थोरात यांच्या घरी देखील चोरीच्या घटना घडल्याची चर्चा आहे.शिल्लेगाव पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, अज्ञात दोन चोरट्यांचा शोध सुरू आहे. ग्रामीण भागात वाढत्या चोरीच्या घटनांमुळे पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.