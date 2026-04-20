Chakur Crime News: नवऱ्याच्या प्रेयसीला फसवण्यासाठी चुलतीकडून पुतण्याचा खून

चाकूर : अल्पवयीन मुलाच्या खून प्रकरणाचा अवघ्या काही तासात उलगडा करण्यात पोलिसांना यश आले असून या प्रकरणी मुलाच्या चुलतीला अटक केली आहे, नवऱ्याच्या प्रियेसीला खोट्या गुन्हयात अडकाविण्याच्या उद्देशाने कट रचून स्वताच्या आणि दिराच्या मुलाच्या अपहरणाचा बनाव करीत दिराच्या मुलाचा खून केल्याची कबुली तीने दिली असल्याची माहिती अप्पर पोलिस अधिक्षक मंगेश चव्हाण यांनी पत्रकार परीषदेत दिली आहे. .पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयीत अनिता दिनेश स्वामी हीच्या पतीचे एका महिलेसोबत अनैतिक संबंध होते, त्यावरून पती पत्नी मध्ये नेहमी वाद व भांडण होत होते. पती सोबत अनैतिक संबंध असलेल्या महिलेल्या खोट्या गुन्हयात अडकाविण्याच्या उद्देशाने अनिताने कट रचला. तीचा मुलगा साईचरण दिनेश स्वामी (वय १० ) व देवांश मंगेश स्वामी (वय ७) हे रविवारी (ता.१९) सकाळपासून घरातून गायब असल्याचा बनाव रचून त्याचा शोध घेण्याचे नाटक सुरु केले. दरम्यान, दुपारी बेपत्ता मुलांपैकी देवांश स्वामी याचा मृतदेह घराच्या शेजारी आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी रविंद्र चौधर यांनी चार पथके करून तपासाला सुरूवात केली. पोलिसांना संशय आल्यावरून मयत बालकाची चुलती अनिता स्वामी हीस ताब्यात चौकशी केली. .तीचा मुलगा साईचरण स्वामी हा रात्री उशीरा लातूर येथे सापडून आला. आरोपीने मुलाचा गळा दाबून खून करून मृतदेह लपवून ठेवण्याचा तसेच पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय कोणावरही संशय येऊ नये म्हणून स्वतःच्या मुलाच्या बेपत्ता असल्याचा बनाव केल्याचेही पोलिस तपासात उघड झाले. अनिता हिची चौकशी केली असता माझ्या पतीचे एका महिलेसोबत अनैतिक संबंध असून तीचा या प्रकरणात उडकविण्यासाठी हा कट रचून खून केला असल्याचे तीने कबुल केले आहे. सोमवारी (ता.२०) तीला न्यायालयात उभे केले असता २४ एप्रील पर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून अनेकांची चौकशी करण्यात आली आहे, गुन्हयामध्ये तीला सहकार्य करणाऱ्यांना आरोपी केले जाणार असल्याची माहिती अप्पर पोलिस अधिक्षक श्री. चव्हाण यांनी दिली आहे. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी रविंद्र चौधर, पोलिस निरीक्षक बालाजी भंडे उपस्थित होते.