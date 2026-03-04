Murud Crime : मुरुड येथे अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; तिघांविरुद्ध पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

मुरुड - येथील पारू नगर भागात वास्तव्यास असलेल्या एक अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केला त्यामुळे ती पीडित मुलगी सहा महिन्याची गरोदर झाल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या पालकांच्या फिर्यादीवरून मुरुड पोलीस ठाण्यात पोक्सो अंतर्गत तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार लातूर तालुक्यातील एका खेडेगावातील एक अल्पवयीन मुलगी पारूनगर, मुरुड येथे वास्तव्यास आहे. तिच्या घरा जवळ राहणारा आरोपी निलेश नामदेव गायकवाड याने पिढीतेला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. हा प्रकार सप्टेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान घडला..या प्रकारामुळे संबंधित पीडित मुलगी सहा महिन्याची गर्भवती राहिल्याची घटना समोर आली. दरम्यान सदरील प्रकार पीडित मुलीच्या आई वडिलांनी आरोपीच्या घरी जाऊन विचारला असता पिढीतेला व तिच्या आई-वडिलांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी देखील आरोपी व त्याच्या आई, वडिलांनी दिली..त्यामुळे आरोपी निलेश नामदेव गायकवाड, वडील नामदेव गायकवाड, आई साधना नामदेव गायकवाड सर्व राहणार पारुनगर मुरीड यांच्यावर मुरुड पोलीस ठाण्यात गु र नं. 38/26 कलम 64, 352, 351, (2)(3), 3(5) बी. एन. एस. सह कलम 4, 6 बाल लैंगिक अत्याचार पासून संरक्षण या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास मुरुड पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.