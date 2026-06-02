Pachod Crime: माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना; ८० वर्षांच्या वृद्धेवर २८ वर्षीय तरुणाचा अतिप्रसंग, पाचोडमध्ये धक्कादायक प्रकार

- हबीबखान पठाणपाचोड: शरिराने थकलेल्या आबाळ, जर्जर ऐंशी वर्षीय वृद्ध महिलेवर अठ्ठावीस वर्षीय नराधम तरुणाने तिला घरात सोडण्याच्या बहाण्याने तिच्यावर अतिप्रसंग करून माणुसकीला काळीमा फासून सोडणारी धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. एक) सायंकाळी पाचोड (ता.पैठण) येथील कल्याणनगर भागात घडली असून पोलिसांनी संबधित नराधम युवकास अटक केली. संबंधित नराधमाचे नाव रोहन साहेबराव आहिरे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, येथील कल्याणनगर भागात ऐंशी वर्षीय शरिराने थकलेली अबाल वृद्धा मुलीचे लग्न झाले तर मुले रोजगारानिमित्त बाहेरगावी गेल्याने ती एकटीच राहते. कामकाज होत नसल्याने व शरीर थकल्याने ती दिवसभर घराच्या बाहेर ओट्यावर बसून असते. .सोमवारी (ता.एक) सायंकाळी तीन वाजेच्या सुमारास वादळी वारा सुरू झाल्याने शेजारी राहणारा अठ्ठावीस वर्षीय रोहन आहिरे याने 'त्या' वृद्धेस घरात नेऊन सोडण्याचा बहाणा करून तिला घेऊन घरात गेला व तिचेसोबत आश्लिल चाळे करू लागला. महिलेने त्यास प्रतिकार केला. मात्र 'त्या' लिंगपिसाट तरुणासमोर ती कमी पडली व 'त्याने' 'त्या' वयोवृद्ध महिलेवर अतिप्रसंग केला. अत्याचार केला. .तीन - चार तास झाले तरी तो तरुण बाहेर न आल्याने शेजारी राहणारी एक महिला घरात गेली असता सदरील प्रकार तिने पाहीला, त्यातच त्या वृद्धेने घडला प्रकार तिला सांगितला. या घटनेची बातमी गल्लीत पसरताच घरासमोर प्रचंड जमाव जमला व त्यांनी त्या वृद्धेला पोलिस ठाण्यात आणले. पोलिस ठाण्याच्या प्रांगणात जमाव गोळा होऊन त्या सर्वांनी तातडीने त्या तरुणाविरुद्ध कार्यवाही करण्याची मागणी केली..पोलिस उपनिरीक्षक राम बाराहते व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या नराधम तरुणास ताब्यात घेतले. रात्री साडेबारा वाजेच्या सुमारास रोहन आहिरे याचेविरुद्ध पोलिसांनी बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला असून त्या वृद्धेला वैद्यकिय तपासणीसाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयात पाठविले. माणूसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली.