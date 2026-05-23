Bhendala Assault Case: भेंडाळा गावात तरुणीवर धारदार शस्त्राने हल्ला; छेडछाडीला विरोध केल्याचा संतापजनक परिणाम, प्रकृती चिंताजनक

कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा गावात शुक्रवारी (ता.22)रात्री एका संतापजनक घटनेने खळबळ उडाली. हळदी समारंभ आटोपून घरी परतणाऱ्या तरुणीची छेड काढण्यात आली. तरुणीने प्रतिकार करताच आरोपीने तिच्या तोंडावर धारदार शस्त्राने वार करून तिला गंभीर जखमी केले..घटना कशी घडली?भेंडाळा येथे तुपे व नितनवरे कुटुंबाकडे शुक्रवारी (ता. 22) रात्री हळदीचा कार्यक्रम होता. कार्यक्रम संपल्यानंतर संबंधित तरुणी घरी जात असताना गावातीलच सचिन पोपट तुपे याने तिची छेड काढली. तरुणीने आरडाओरड करून विरोध करताच सचिनने जवळील धारदार शस्त्राने तिच्या तोंडावर वार केला व पळ काढला..रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तरुणीला नातेवाईकांनी तातडीने गंगापूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात नेले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पवन मुंदडा यांनी प्रथमोपचार केले. मात्र चेहर्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तिला तातडीने छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आले. तिची प्रकृती चिंताजनक आहे..पोलिस तपास सुरूप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपी सचिन तुपे फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. दरम्यान, या घटनेनंतर भेंडाळा गाव परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.