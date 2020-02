धक्कादायक- का केला आई- वडिलावर मुलाने चाकुने हल्ला...वाचा

नांदेड : माझे लग्न का करीत नाहीत या कारणावरून पुत्रानेच वाद घालून डॉक्टर पीता व मातेवर चाकू हल्ला केल्याची घटना रविवारी (ता. १६) रोजी दुपारी विवेकनगर येथे घडली. या हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले असून भाग्यनगर पोलिसांनी पुत्राविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. शहराच्या विवेकनगरमध्ये राहणारे डॉ. संजय सखाराम लाठकर व त्यांची पत्नी हे रविवारी (ता. १६) दुपारी चारच्या सुमारास घरी होते. यावेळी त्यांच्याजवळ जावून मुलगा वल्लभ लाठकर (वय २८) याने तुम्ही माझे लग्न का करत नाही असे म्हणून वाद घातला. आई- वडिलांना शिविगाळ करून तो एवढ्यावरच न थांबता त्याने घरातील भाजी कापण्याचा चाकु हातात घेऊन वडिलावर हल्ला केला. वडिलाच्या छातीवर चाकुने मारून जखमी केल्यानंतर त्याला आई धरण्याचा प्रयत्न करत असताना वल्लभ याने आईवरही चाकु हल्ला केला. यात आईच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. तिला कानाच्या मागे मानेवर जबर मार लागला. वल्लभ याने रागाच्या भरात घरातील सामानाची आदळआपट केली. हेही वाचा - नांदेड बनले दुचाकी चोरींचा अड्डा, पुन्हा १५ दुचाकी जप्त मुलावर गुन्हा दाखल या घटनेनंतर विवेकनगर परिसरातील नागरिकांनी धाव घेतली. या प्रकरणाची माहिती भाग्यनगर पोलिसांना सांगितली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले. जखमी अवस्थेतील डॉक्टर दाम्पत्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठविले. त्यानंतर रात्री अकराच्या सुमारास डॉ. संजय लाठकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भाग्यनगर पोलिसांनी वल्लभ लाठकरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तपास पोलिस नाईक के. एन. सांगळे करत आहेत.

