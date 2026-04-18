Paithan Accident : हयात प्रमाणपत्र सादर करून परतणाऱ्या वृद्ध लाभार्थ्यांची रिक्षा उलटली; ९ जखमी...

ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव: पैठण तहसील कार्यालया मार्फत श्रावण बाळ वृध्द योजना,संजय गांधी निराधार योजना लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ह्यात प्रमाणपञ सादर केल्यावर अपेरिक्षातुन ढाकेफळ गावाकडे परतीच्या प्रवासात निघालेल्या वृध्द लाभार्थीची भरधाव रिक्षाच्या चाकाची बेरींग खराब झाल्याने ७४ जळगाव ते बोरगांव रोडवर अपघात होऊन ९ जण जखमी झाले. हि घटना शनिवार (ता.१८) दुपारून घडली आहे..या बाबत समजलेली माहिती अशी की ढाकेफळ येथील काही वृध्द लाभार्थी सकाळी पैठण तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजना विभागात हयात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी गेल्यावर तिथे एका मध्यस्त दलाला मार्फत ऑनलाइन व ऑफलाईन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्वजण ढाकेफळ गावाकडे अपेरिक्षा क्रमांक (एम.एच.-२०-एस-०४८६) मधुन परतीच्या प्रवासात निघालेल्या रिक्षाचे टाकळी,बोरगाव ७४ जळगाव रोडवर एका ठिकाणी भरधाव रिक्षाचे चाकातील बेरींग खराब होऊन चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने रिक्षा रोडखाली एका खड्ड्यात पलटी झाली.असता शेतातील मंजूर, इतरांनी तात्काळ मदत कार्य करून जखमींना बाहेर काढून ढाकेफळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राची रुग्णवाहिकेतून सर्व ९ जखमींना बिडकीन शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. जखमी मध्ये मारोती संपत शिरसाठ (८०), हौसाबाई विश्वनाथ शिंदे (७०), सरसाबाई काशिनाथ दळे (६७), केसरबाई अर्जुन मोरे (८०), द्रोपदाबाई देविदास कोल्हे (७५), सरसाबाई जनार्धन कोल्हे (७५), हौसाबाई मुरलीधर गोन्टे (७८), द्वारकामाई मारोती शिरसाट (७१) राजू यादव मोरे (३०) यांचा समावेश आहे..घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्रीय छावा संघटनेचे जिल्हाप्रमुख किरण काळे पाटील यांनी बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात धाव घेत जखमींची व वैद्यकीय अधिकाऱ्याशी भेट घेऊन प्रकृतीची विचारपूस केली. दरम्यान किरण काळेनी पैठण तहसीलदारांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून पैठण तालुक्यातील वृध्द लाभार्थीची ह्यात प्रमाणपञ सादर करण्यासाठी संगायो विभागातील अधिकारी कर्मचारी व दलाल वृधदाची आर्थिक पिळवणूक करत आहे. त्यांची चौकशी करून गैरप्रकार थांबावा अशी मागणी केली आहे.