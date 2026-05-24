Shri Krishna Janmostav: श्रीक्षेत्र देवगडात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव भक्तिभावात; भागवत कथेला भाविकांची गर्दी,शिस्तबद्ध नियोजनाने देवगड नगरी नटली

कायगाव : श्री गुरुदेव दत्त पीठ श्रीक्षेत्र देवगड संस्थान (ता. नेवासा) येथे सुरू असलेल्या श्रीमद् भागवत कथा तथा विष्णू याग सोहळ्यात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव रविवारी (ता.२४) मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. खचाखच भरलेल्या सभागृहात फुलांची उधळण करीत, माता-भगिनींच्या लक्षणीय उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न झाला..जोधपूर येथील विख्यात संत राधाकृष्ण महाराज भागवत कथेचे रसाळ निरूपण करत असून, विष्णू यागाचे पौरोहित्य गणेश गुरु करत आहेत. कथेच्या प्रारंभी व समारोपप्रसंगी प्रसिद्ध निवेदक बजरंग विधाते अभ्यासपूर्ण सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन करत आहेत..देवगड संस्थानचा परिसर आकर्षक सजावट, रंगसंगती व नयनरम्य प्रकाश योजनेने सजला आहे. कडक उन्हाळ्यातही सभागृहात कुलर व पंख्यांची उत्तम व्यवस्था केल्याने भाविकांना दिलासा मिळत आहे. पहाटे काकडा आरती, श्रीमद्भगवद्गीता पाठ, दुपारी हरी कीर्तन, सायंकाळी हरिपाठ व भजनाचे कार्यक्रम रोज होत आहेत..हजारो भाविकांसाठी अन्नपूर्णा प्रसादालयात सकाळ-संध्याकाळ महाप्रसादाचे चोख नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक भक्ताला शिस्तीत प्रसाद मिळावा याची विशेष काळजी घेतली जात आहे..सोहळ्याला माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, काशिनाथ नवले, नानासाहेब तुवर यांच्यासह महंत अवधूत महाराज, महंत आनंद चैतन्य महाराज,बाळकृष्ण महाराज दिघे, दादा महाराज वायसळ, सिंताराम महाराज मगर, मारुती महाराज जाधव, दिनेश महाराज नेकनूर, रणमले महाराज, गणेश आनंद महाराज आदी संत-महंत उपस्थित होते..सोहळा यशस्वी करण्यासाठी महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्नपूर्णा समिती, स्टेज व्यवस्थापन, रंगमंच देखभाल, सभागृह व वाहनतळ व्यवस्थापन अशा विविध समित्या अहोरात्र कार्यरत आहेत. परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी सेवाधारी भक्त मंडळ परिश्रम घेत आहे..या भव्य सोहळ्याचा समारोप येत्या गुरुवारी स्वामी प्रकाशानंदगिरी महाराज यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने होणार आहे. भागवत कथा व कीर्तनाचा भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन गुरुदेव दत्त पीठाचे महंत भास्करगिरी महाराज यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.