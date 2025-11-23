मराठवाडा

Jalna Crime: शेवता येथे अंतर्गत वादातून एकाचा खून; तीर्थपुरी पोलीस ठाण्यात सहा जणांवर गुन्हा दाखल

Jalna News: शेवता ता. घनसावंगी शेतीच्या अंतर्गत वादातून सहा जणांनी लाठ्या व काठ्यानी मारहाण करून एकास जीवे मारण्याची घटना शनिवार रात्री दहा वाजेच्या दरम्यान घडली.
सुभाष बिडे
घनसावंगी : शेवता ता. घनसावंगी शेतीच्या अंतर्गत वादातून सहा जणांनी लाठ्या व काठ्यानी मारहाण करून एकास जीवे मारण्याची घटना शनिवार ( ता. 22) रात्री दहा वाजेच्या दरम्यान घडली या प्रकरणी रविवार (ता 23) रोजी पहाटे साडेचार वाजता सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

