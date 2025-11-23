Jalna Crime: शेवता येथे अंतर्गत वादातून एकाचा खून; तीर्थपुरी पोलीस ठाण्यात सहा जणांवर गुन्हा दाखल

घनसावंगी : शेवता ता. घनसावंगी शेतीच्या अंतर्गत वादातून सहा जणांनी लाठ्या व काठ्यानी मारहाण करून एकास जीवे मारण्याची घटना शनिवार ( ता. 22) रात्री दहा वाजेच्या दरम्यान घडली या प्रकरणी रविवार (ता 23) रोजी पहाटे साडेचार वाजता सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शेवता ता. घनसावंगी येथील लक्ष्मण अश्रुबा कांबळे (वय. 57 वर्ष ) व राहुल सखाराम सोनवणे यांचे कुटुंब एकाच गावतील राहणारे असुन घर समोरासमोर आहे यांच्यात मागील भांडणाच्या कारणावरून मनात राग धरुन लक्ष्मण अश्रुबा कांबळे हा शेतातुन घरी येत असता राहुल सखाराम सोनवणे याने मोटारसायकलवर येवुन धमकी दिली. .विकास सखाराम सोनवणे यांनी लक्ष्मण अश्रुबा कांबळे घरासमोर गैरकायद्याची मंडळी जमवुन हातात काठ्या घेवुन येवुन काठीने डोक्यावर मारुन गंभीर दुखापत करून रक्त बंभाळ केले व सखाराम विश्वनाथ सोनवणे याने काठीने डोक्यात मुक्कामार दिला यात गंभीर जखमी करून जागीच ठार मारले..Dindori Crime : चौसाळे येथे सहा जणांच्या टोळक्याकडून अल्पवयीन बालकाचा धारदार शस्त्राने खुन.साक्षीदार यांना कमलबाई सखाराम सोनवणे, अनिता राहुल सोनवणे, कल्पना विकास सोनवणे यांनी शिवीगाळ करून लाथाबुक्याने मारहान केली व जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या या प्रकरणी शंशिकांत लक्ष्मण कांबळे (वय 35 वर्षे ) यांनी दिलेल्या तक्रारी वरून तीर्थपुरी ता. घनसावंगी पोलीस ठाण्यात राहुल सखाराम सोनवणे, विकास सखाराम सोनवणे, सखाराम विश्वनाथ सोनवणे, कमलबाई सखाराम सोनवणे, अनिता राहुल सोनवणे, कल्पना विकास सोनवणे सर्वं रा शेवता ता घनसावंगी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करुन सहाय्य्क पोलिस निरिक्षक वैशाली पवार यांच्या आदेशाने पुढील पोलिस उपनिरिक्षक प्रतिभा पठाडे या करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.