Parbhani News: सिद्धेश्वर धरणातून आज सोडणार पाणी ; पूर्णा नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

पूर्णा: पूर्णा शहर आणि परभणी येथील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता, सिद्धेश्वर धरणाचे वक्रद्वार (स्पिलवे) उघडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. .सोमवारी (ता. २७) आणि मंगळवारी (ता. २८) दुपारपर्यंत पूर्णा नदीपात्रात १८०० ते २००० क्युसेक पाणी सोडण्यात येणार आहे. यामुळे नदीच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ होणार असून, नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सावधानतेचा इशारा दिला आहे..सिद्धेश्वर धरणातून पाणी सोडल्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे. नदीपात्रात कुणीही उतरू नये, आपली वाहने किंवा जनावरे पात्रात सोडू नयेत, असे आवाहन कार्यकारी अभियंता, पूर्णा पाटबंधारे विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे..कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संबंधित तहसीलदारांना योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत.."पूर्णा तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी आपली जनावरे, पोहण्यासाठी जाणारी लहान मुले, परवानाधारक बसवलेल्या विद्युत पंप याबाबत सर्व दक्षता घेऊन काळजी घ्यावी."-माधव बोथीकर, तहसीलदार, पूर्णा.