Jalna News: रुंदीकरणानंतर हरवली सिल्लोड रस्त्याची हिरवळ; वृक्षलागवड टाळून कंत्राटदाराकडून विश्वासघात, सावलीचा रस्ता बनला ‘काँक्रीट पट्टा’

भोकरद: सिल्लोड-भोकरदन या १५ किलोमीटरच्या मुख्य मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी चार वर्षांपूर्वी शेकडो वड, पिंपळ, कडुलिंब, जांभूळ, चिंच, उंबर यांसारख्या देशी व डेरेदार वृक्षांची कत्तल करण्यात आली. मात्र, रस्त्याचे काम पूर्ण होऊनही दुतर्फा नव्याने वृक्षलागवड करण्यात आली नसल्याने संपूर्ण मार्ग भकास आणि उघडा पडला आहे. कंत्राटदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वृक्षलागवडीची जबाबदारी झटकली काय, असा संतप्त सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे..एकेकाळी सावलीदार असलेला हा रस्ता आता उन्हाच्या झळा सहन करणारा 'काँक्रीट पट्टा' बनला आहे. याच मार्गावर खडकपूर्णा पाइपलाइन व मालखेडा टोलनाका कामांतही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली; परंतु पुनर्लागवड दिसत नाही..पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो...; मस्साजोगच्या सरपंचपदाची निवडणूक जिंकल्यावर काय म्हणाले स्वरुपानंद देशमुख.वाढते तापमान, पावसातील अनियमितता, मृदधूप आणि पर्यावरणीय असमतोल यासाठी अशी बेदरकार वृक्षतोड धोकादायक ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. गत वीस वर्षांत या मार्गावर हॉटेल्स, दुकाने, गॅरेज, कॉम्प्लेक्स मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले. मात्र, वृक्षलागवड व संगोपनासाठी फार कमी पुढाकार दिसून आला..हॉटेल व व्यावसायिक आस्थापनांसाठी वृक्षलागवड सक्तीची करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे. देशी सावलीदार वृक्षांची तातडीने लागवड करून त्यांचे संगोपन कंत्राटदाराकडूनच करून घ्यावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे.."शहरातील मुख्य रस्ते आणि कॉलनी परिसरात मित्रमंडळाच्या माध्यमातून सावलीची देशी झाडे लावण्याचा उपक्रम राबवणार आहोत. ट्री गार्डसाठी सामाजिक संस्था व दानशूर व्यक्तींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे."-महेश पुरोहित, अध्यक्ष, बाळासाहेब ठाकरे स्मृती प्रतिष्ठान."सिल्लोड मुख्य रस्त्यावर आमच्या मंगल कार्यालय परिसरात भविष्यातील गरज ओळखून पाच वर्षांपूर्वी आम्ही देशी झाडे लावली आणि त्यांचे संगोपन केले. आज त्याच झाडांची सावली लग्नकार्यासाठी येणाऱ्या लोकांच्या उपयोगी पडते. वृक्षलागवड ही दीर्घकालीन फायद्याची गुंतवणूक आहे."-अभिमन्यू जाधव, संचालक समृद्धी लॉन्स.