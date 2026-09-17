मराठवाडा

Lightning Strike Tragedy: सिल्लोडच्या दहिगावात शेतातील झोपडीवर वीज कोसळून पती-पत्नीचा मृत्यू, मुलगा गंभीर जखमी

दहिगावमध्ये शेतातील झोपडीवर वीज कोसळून पती-पत्नीचा मृत्यू; मुलगा गंभीर जखमी, उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू
Lightning strike kills a couple in Dahigaon, Sillod; their son seriously injured.

Lightning strike kills a couple in Dahigaon, Sillod; their son seriously injured.

Sakal

सचिन चोबे
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सिल्लोड : तालुक्यातील काही ठिकाणी दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात झाली. पावसाचा जोर कमी होता.

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