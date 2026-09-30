मराठवाडा

Sillod Farmer: पीक कर्ज, पाण्याअभावी वाळलेले पीक; सिल्लोड तालुक्यात ३० वर्षीय अल्पभूधारक शेतकऱ्याने जीवन संपवले

Sillod Farmer Dies by Suicide Amid Crop Loan and Water Crisis: कर्जबाजारीपणा, पाण्याअभावी वाळलेले पीक आणि उपचारांचा खर्च यांची आर्थिक कोंडी; विवंचनेत सिल्लोड तालुक्यातील तरुण शेतकऱ्याची आत्महत्या
Sillod Farmer Suicide Crop Loan and Water Shortage Reportedly Add to Financial Distress of 30 Year Old Farmer

Sillod Farmer Suicide Crop Loan and Water Shortage Reportedly Add to Financial Distress of 30 Year Old Farmer

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-सुनिल पांढरे

भराडी : धानोरा (ता.सिल्लोड) येथील अल्पभूधारक तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी (ता. ३०) पहाटे चारच्या सुमारास घडली. दीपक माधवराव काकडे (वय ३०) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

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