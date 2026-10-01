Health Center in Darkness: नेत्यांसह प्रशासन झोपलंय का? लिहाखेडीत आरोग्य उपकेंद्रच अंधारात; प्रशासनाला जाग कधी? दोन वर्षांपासून वीजपुरवठा बंद

राहुल पारवेपालोद, ता. सिल्लोड : सिल्लोड तालुक्यातील लिहाखेडी येथील आरोग्य उपकेंद्राच्या वीजबिलाची थकबाकी झाल्याने सुमारे तिन वर्षांपूर्वी वीजमीटर काढून नेण्यात आला. मात्र त्यानंतर आजपर्यंत नवीन मीटर बसविण्यात आलेला नाही. परिणामी आरोग्य उपकेंद्रला लाखो रुपये खर्चून उभारलेल्या आरोग्य सुविधेचा लिहा ,खेडी, मांडणा या तिन गावांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या या आरोग्य केंद्राचा नागरिकांना रात्रीला अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची स्थिती आहे. संबंधित आरोग्य प्रशासनाने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, ‘या परिस्थितीला जबाबदार कोण?’ असा सवाल उपस्थित केला आहे..मीटर काढला; तिन वर्षांत पुन्हा बसलाच नाही...ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, उपकेंद्राचे वीजबिल थकल्याने महावितरणकडून तिन वर्षांपूर्वी मीटर काढून नेण्यात आला. त्यानंतर नवीन मीटर बसविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही झाली नसल्याने वीजपुरवठ्याचा प्रश्न आजही कायम आहे. वीज नसल्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वास्तव्यासही अडचणी निर्माण होत असून, उपकेंद्राची इमारत असूनही आरोग्यसेवा प्रभावीपणे उपलब्ध होत नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..रात्री रुग्ण आल्यास उपचार कसे करणार?..लिहाखेडी व परिसरातील नागरिकांसाठी हे उपकेंद्र महत्त्वाचे आहे. मात्र रात्रीच्या वेळी रुग्ण आल्यास प्रकाशाची सुविधा नसल्याने उपचार करण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्रसूतीसाठी महिलांना पालोद किंवा सिल्लोड येथे जावे लागत असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. त्यामुळे गावात आरोग्य उपकेंद्र असूनही गंभीर प्रसंगी त्याचा उपयोग कितपत होतो, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सकाळ प्रतिनिधी यांनी थेट रात्री दहा वाजता भेट‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने रात्री दहा वाजता लिहाखेडी येथील उपकेंद्राला भेट दिली असता, उपकेंद्रात व बाहेरील आवारात अंधार असल्याचे आढळून आले. त्यावेळी परिसरात कोणताही कर्मचारी उपस्थित नव्हते. ग्रामस्थांशी चर्चा केली असता, लाईट, पाणी, सुरक्षा नसल्या कारणाने येथे कर्मचारी राहत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ सकाळी ते संध्याकाळ पर्यंत आरोग्य कर्मचारी उपकेंद्रात उपस्थित राहतात, अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली..सौरऊर्जेचीही मागणीनियमित वीजपुरवठ्याचा प्रश्न तातडीने सोडवून नवीन मीटर बसवावा. तसेच पर्यायी व्यवस्था म्हणून उपकेंद्रावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. यामुळे रात्रीच्या वेळी किमान प्रकाशाची सुविधा उपलब्ध होऊन आपत्कालीन रुग्णांना प्राथमिक उपचार देणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे..“आरोग्य उपकेंद्राला गेट नाही, तिन वर्षांपासून वीजपुरवठाही बंद आहे. याबाबत ग्रामपंचायत तसेच प्रशासनाकडे अनेक वेळा पत्राद्वारे मागणी केली आहे. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः रात्रीला प्रसूतीसाठी महिलांना पालोद किंवा सिल्लोड येथे जावे लागते. प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन आरोग्य उपकेंद्राला वीजपुरवठा व संरक्षणात्मक गेटची व्यवस्था करावी.”समाधान वराडे, ग्रामस्थ, लिहाखेडी."या विषयाबाबत संबंधित विभागाकडून अद्याप माझ्यापर्यंत कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा अपडेट प्राप्त झालेली नाही. तरीसुद्धा, नागरिकांची व उपकेंद्राची अडचण विचारात घेऊन, पुढील दोन दिवसांत वीज आणि पाणीपुरवठ्याची योग्य व्यवस्था पूर्ण करून दिली जाईल."दिनेश राठोड, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत लिहाखेडी.“मी स्वतःलिहाखेडी येथील आरोग्य उपकेंद्राची पाहणी केली असून सौरऊर्जा यंत्रणा तसेच गेटच्या कामाची आवश्यकता लक्षात आली आहे या दोन्ही कामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी तातडीने चर्चा करून पाठपुरावा करणार आहे पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद स्तरावरील योग्य योजनेतून ही कामे लवकरात लवकर करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आरोग्य उपकेंद्रात रुग्णांना रात्रीच्या वेळीही सुरक्षित आणि योग्य सुविधा मिळणे आवश्यक आहे.”सचिन वाघ, जिल्हा परिषद सदस्य."संबंधित आरोग्य उपकेंद्राचे वीज कनेक्शन कायमस्वरूपी खंडित (परमनंट कट) झालेले आहे. यासंदर्भात आम्ही ग्रामपंचायतीला रीतसर पत्र देत असून, लवकरच नवीन वीज कनेक्शन घेऊन उपकेंद्राचा वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्यात येईल."अभय धानोरकर, आरोग्य अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर.कर्मचारीही सुविधांच्या प्रतीक्षेत...ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, उपकेंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा ग्रामपंचायतीकडे नवीन वीजमीटर बसविणे आणि उपकेंद्राला गेट लावणे याबाबत मागणी केली. मात्र अद्याप त्यावर ठोस कार्यवाही झालेली नाही. वीज नसल्याने कर्मचाऱ्यांना येथे राहणे शक्य होत नसल्याचेही सांगण्यात आले..ग्रामस्थांचा सवाल - याला जबाबदार कोण?तिन वर्षांपूर्वी मीटर काढून नेण्यात आला; मात्र त्यानंतर नवीन मीटर बसला नाही. गेटची मागणी करूनही त्याची व्यवस्था झाली नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायत की संबंधित आरोग्य विभाग, यापैकी या परिस्थितीला जबाबदार कोण? असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून वीज, गेट, आणि पाणी यांची व्यवस्था करून उपकेंद्र सुसज्य करावे, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.