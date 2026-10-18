Young Farmer Death: सकाळी चहाचे हॉटेल, दुपारी शेतात काम; २२ वर्षीय संतोष राऊतच्या मृत्यूने सिसारखेडा हळहळले

सुनिल पांढरेभराडी : सिसारखेडा (ता. सिल्लोड) येथील २२ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. १७) सायंकाळी घडली. संतोष ठाणसिंग राऊत (वय २२) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. त्याला सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले..संतोष हा कुटुंबातील कर्ता होता. गावात त्याचे चहाचे हॉटेल होते. तो सकाळी हॉटेल चालवत असे, तर दुपारनंतर शेतात काम करीत असे, अशी माहिती नातेवाइकांनी दिली. तरुण वयातच त्याच्या मृत्यूमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, सिसारखेडा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..त्याच्या पश्चात आई-वडील, दोन भाऊ आणि चार बहिणी असा परिवार आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक रवींद्र ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक मनीष जाधव व बीट जमादार दादाराव पवार करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.