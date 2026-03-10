मराठवाडा

Sillod News : सिल्लोड पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भाजपच्या अनिता बनकर, उपसभापती भाजपचे भगवान आहेर

18 सदस्य संख्या असलेल्या सिल्लोड पंचायत समितीमध्ये भाजपचे 10 तर शिवसेना (शिंदे गट) 8 सदस्य विजयी झाले होते.
anita bankar and bhagwan aher

anita bankar and bhagwan aher

sakal

सचिन चोबे
Updated on

सिल्लोड - सिल्लोड पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भाजपच्या उंडणगाव गणातून निवडून आलेल्या अनिता सुरेश बनकर यांची तर उपसभापतीपदी निल्लोड गणातून विजयी झालेले भाजपचे भगवान शेनफड आहेर याची निवड झाली.

Loading content, please wait...
Bjp
panchayat samiti election

Related Stories

No stories found.